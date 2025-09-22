Anabel Pantoja confiesa lo difícil que fue despedirse de su hija: “Todo en silencio”

Anabel Pantoja vive una montaña rusa de emociones desde que se mudó a Madrid. La colaboradora de televisión e influencer, que participa en Bailando con las estrellas (Telecinco), tuvo que dejar su casa de Canarias a finales de agosto para instalarse en un piso de la capital junto a su hija Alma, su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez.
Aunque asegura estar “encantada” con esta nueva etapa y agradecida por el apoyo de su familia en los ensayos del programa, la felicidad se vio empañada en los últimos días al separarse de su pequeña.
La ausencia de Alma, un vacío en casa
A través de su cuenta de Instagram, Anabel compartió la tristeza que sintió cuando Alma viajó a Córdoba junto a su padre.
“Mi sirena se ha ido a Córdoba cuatro días y al ver el pisito sin sus ruiditos, sin su olor, sin sus llantos y sus risas, sus rutinas, todo en silencio... es acojonante cómo se echa de menos”, escribió emocionada.
La sobrina de Isabel Pantoja confesó que pensaba que llevaría “genial” esta separación, pero la realidad fue muy distinta:
“He llorado y tengo un nudo en la garganta”.
Una etapa marcada por los cambios
David Rodríguez, padre de Alma, continúa trabajando en Córdoba, por lo que la familia mantiene un ritmo de convivencia a caballo entre ambas ciudades. Tras pasar unos días juntos en Madrid, el fisioterapeuta regresó con su hija a su tierra natal, lo que dejó a Anabel más sensible que nunca.
Durante la última gala de Bailando con las estrellas, la influencer reconoció que su hija estaba muy presente en su mente, ya que interpretó una canción “muy especial” que le recuerda a la “personita” que ha cambiado su vida en los últimos nueve meses.