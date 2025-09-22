Anabel Pantoja confiesa lo difícil que fue despedirse de su hija: “Todo en silencio”

Anabel Pantoja vive una montaña rusa de emociones desde que se mudó a Madrid. La colaboradora de televisión e influencer, que participa en Bailando con las estrellas (Telecinco), tuvo que dejar su casa de Canarias a finales de agosto para instalarse en un piso de la capital junto a su hija Alma, su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez.