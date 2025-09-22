HBO Max sube sus precios en España: estas son las nuevas tarifas y la fecha de entrada en vigor

HBO Max ha confirmado una nueva subida de precios en España, siguiendo la tendencia que afecta a casi todas las plataformas de streaming. Aunque los rumores sobre el incremento circulaban desde hace meses, los usuarios se han enterado oficialmente a través de un correo electrónico en el que se les informaba de que “en su próxima facturación o después del 23 de octubre, el precio aumentará”.