HBO Max sube sus precios en España: estas son las nuevas tarifas y la fecha de entrada en vigor

HBO Max ha confirmado una nueva subida de precios en España, siguiendo la tendencia que afecta a casi todas las plataformas de streaming. Aunque los rumores sobre el incremento circulaban desde hace meses, los usuarios se han enterado oficialmente a través de un correo electrónico en el que se les informaba de que “en su próxima facturación o después del 23 de octubre, el precio aumentará”.
Desde abril, los precios ya habían cambiado para los nuevos usuarios:
- Plan Básico con anuncios: 6,99 € al mes / 69,90 € al año.
- Plan Estándar: 10,99 € al mes / 109 € al año.
- Plan Premium: 15,99 € al mes / 159 € al año.
Hasta ahora, los antiguos suscriptores mantenían ciertos beneficios, pero estos desaparecen con la nueva subida. A partir de finales de octubre:
- Los usuarios que pagaban 4,99 € al mes pasarán a 5,49 €.
- Los que abonaban 9,99 € al mes pasarán a 10,99 €.
- En el caso de los pagos anuales, la tarifa sube de 99,90 € a 109 €.
Los motivos detrás de la subida
El encarecimiento coincide con una etapa de grandes estrenos en el catálogo de HBO Max. La plataforma acaba de lanzar la segunda temporada de El pacificador y se prepara para añadir títulos de gran impacto como It: Bienvenidos a Derry (la precuela de las películas de Andy Muschietti), el esperado reboot de Harry Potter, además de nuevas temporadas de The White Lotus, The Last of Us y La casa del dragón.
David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, ya había advertido que los precios de la plataforma estaban “muy por debajo de su valor real”, debido a los altos costes de producción. Un ejemplo es La casa del dragón, con un coste de 20 millones de dólares por capítulo, lo que eleva la inversión a unos 200 millones de dólares por temporada.
En el correo enviado a los clientes, HBO Max también justificaba la subida en “el coste de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto, para poder seguir invirtiendo en contenido de calidad y en la experiencia de producto que nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes”.
Quejas en redes sociales
La noticia ha provocado indignación entre los usuarios en redes sociales, que critican la constante escalada de precios de las plataformas de streaming. Muchos señalan que cada vez es más difícil acceder a todas las series del momento sin contratar múltiples servicios, lo que ha reavivado el debate sobre el futuro del sector.