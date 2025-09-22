Secciones
Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro

MÁXIMA EXPECTATIVA. En París se aguarda por el anuncio del ganador del Balón de Oro. MÁXIMA EXPECTATIVA. En París se aguarda por el anuncio del ganador del Balón de Oro.

El francés venció a Lamine Yamal y se quedó con el galardón.

Hace 1 Hs
17:49 hs

Dembelé, ganador del Balón de Oro

El delantero del PSG ganó el Balón de Oro.

17:47 hs

Top 10 del Balón de Oro masculino

10- Nuno Mendes; 9- Gianluigi Donnarumma; 8- Cole Palmer; 7- Kylian Mbappé; 6- Achraf Hakimi; 5- Raphinha; 4- Salah; 3-Vitinha. El Balón de Oro se definirá entre Dembele y Lamine Yamal.

17:36 hs

Aitana Bonmatí fue la ganadora del Balón de Oro

La española ganó en 2023, 2024 y 2025.

17:10 hs

PSG fue el ganador al mejor club del año

El equipo parisino se consagró campeón de la Champions League y fue subcampeón del mundo frente a Chelsea.

17:01 hs

Arsenal ganó el trofeo al mejor club femenino

Las "Gunners" se consagraron campeonas de la Champions este año.

16:53 hs

Trofeo Gerd Müller

Ewa Pajor y Viktor Gyokeres son los ganadores del galardón a los máximos goleadores del año.

16:47 hs

Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma ganaron el trofeo Lev Yashin

La arquera del Chelsea se quedó con el galardón después ser campeona de la Eurocopa femenina con Inglaterra, mientras que el italiano fue campeón de Champions con PSG.

16:34 hs

Trofeo Lev Yashin

En este temporada, se hará entrega tanto para las categorías masculina y femenina.

16:30 hs

Trofeo Johan Cruyff para el fútbol masculino

Luis Enrique ganó el galardón después de una temporada histórica para el PSG, en la que se consagró campeón de la Champions League.

16:29 hs

Trofeo Johan Cruyff para el fútbol femenino

Fue ganado por la holandesa Sarina Wiegman, entrenadora de Inglaterra.

16:24 hs

Trofeo Kopa femenino

La ganadora fue Vicky López, de Barcelona. La nacida en Madrid nació en 2006 y cuando recibió su premio manifestó: “Gracias a mi familia por estar conmigo, a mi mamá que me protege desde el cielo y espero que estés orgullosa de mí".

16:20 hs

Trofeo Kopa masculino

El jugador de Barcelona y de la selección de España, Lamine Yamal, volvió a quedarse con el premio al mejor jugador menor de 21 años, al igual que en 2024. 

15:30 hs

Lamine Yamal llegó con su familia

El delantero del Barcelona arribó al Théâtre du Châtelet, convencido de que será el gran ganador del Balón de Oro.

14:36 hs

Pedri cierra el 11° puesto

El mediocampista del Barcelona quedó en las puertas del Top 10 y deja servida la expectativa por conocer a los mejores de la votación del Balón de Oro.

13:46 hs

Sorpresa en la votación

Vinícius Jr. quedó afuera del Top 10 del Balón de Oro, a pesar de sus logros con Real Madrid.

13:42 hs

Lautaro Martínez, en el puesto 20

El delantero argentino, subcampeón de la Champions League con Inter, no repitió el séptimo lugar de 2024 y quedó 20° en el Balón de Oro.

13:41 hs

Mac Allister, en el puesto 22

El mediocampista argentino fue clave en la consagración del Liverpool en la Premier League, pero quedó lejos en la votación del Balón de Oro.

11:57 hs

Máxima expectativa

El diario MARCA adelantó que “no se podrá creer quién es el ganador” del Balón de Oro.

11:55 hs

Las nominadas al Balón de Oro femenino

11:50 hs

Guiño del City en la previa

El Manchester City recordó a Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, con un posteo: “Uno que supo cuidarlo bien”, acompañado de una foto del mediocampista.

10:11 hs

Yamal se siente ganador

El delantero del Barcelona llegaría al evento con una comitiva de 20 familiares y amigos y ya prepara una posible celebración privada tras la gala.

10:10 hs

Además del Balón de Oro, se entrega el Trofeo Yashin

“Dibu” Martínez va por su tercer premio consecutivo, pero el gran favorito es Gianluigi Donnarumma.

10:06 hs

Polémica por una filtración

En la previa circuló un supuesto listado que ponía a Lamine Yamal como ganador y a Ousmane Dembélé segundo. La organización lo desmintió.

Lo que tenés que saber

Entre los nominados, Lamine Yamal se postula como uno de los posibles ganadores, aunque Ousmane Dembelé también se perfila como un gran candidato. Entre otras de las promesas se encuentran Vitinha, Nuno Mendes, Achraf y Rapinha, por lo que esta gala estará llena de imprevistos y sorpresas. En esta categoría también disputan el título Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que "Dibu" Martínez peleará por el título del trofeo Yashin.

