EN VIVO: expectativa por la entrega del Balón de Oro, con Lautaro Martínez en la lista y Lamine Yamal como candidato estelar

MÁXIMA EXPECTATIVA. En París se aguarda por el anuncio del ganador del Balón de Oro.

La ceremonia tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París, desde las 16 y será transmitida en exclusiva por Disney+ Premium.

Hace 12 Min
10:11 hs

Yamal se siente ganador

El delantero del Barcelona llegaría al evento con una comitiva de 20 familiares y amigos y ya prepara una posible celebración privada tras la gala.

10:10 hs

Además del Balón de Oro, se entrega el Trofeo Yashin

“Dibu” Martínez va por su tercer premio consecutivo, pero el gran favorito es Gianluigi Donnarumma.

10:06 hs

Polémica por una filtración

En la previa circuló un supuesto listado que ponía a Lamine Yamal como ganador y a Ousmane Dembélé segundo. La organización lo desmintió.

Lo que tenés que saber

Entre los nominados, Lamine Yamal se postula como uno de los posibles ganadores, aunque Ousmane Dembelé también se perfila como un gran candidato. Entre otras de las promesas se encuentran Vitinha, Nuno Mendes, Achraf y Rapinha, por lo que esta gala estará llena de imprevistos y sorpresas. En esta categoría también disputan el título Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que "Dibu" Martínez peleará por el título del trofeo Yashin.

Temas FranciaBalón de OroParísLautaro MartínezMohamed SalahLamine YamalOusmane Dembélé
