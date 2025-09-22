EN VIVO: expectativa por la entrega del Balón de Oro, con Lautaro Martínez en la lista y Lamine Yamal como candidato estelar

Yamal se siente ganador
El delantero del Barcelona llegaría al evento con una comitiva de 20 familiares y amigos y ya prepara una posible celebración privada tras la gala.
Además del Balón de Oro, se entrega el Trofeo Yashin
“Dibu” Martínez va por su tercer premio consecutivo, pero el gran favorito es Gianluigi Donnarumma.
Polémica por una filtración
En la previa circuló un supuesto listado que ponía a Lamine Yamal como ganador y a Ousmane Dembélé segundo. La organización lo desmintió.
Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025
¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc