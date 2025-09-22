España se prepara ante la posible llegada del huracán Gabrielle convertido en borrasca

El otoño astronómico ha comenzado oficialmente este lunes a las 20.19 horas con un marcado cambio en el tiempo: descenso de temperaturas, ambiente fresco y lluvias intensas en varias comunidades de España. Cataluña ha sido la región más afectada por el temporal, donde un menor de unos 11 años ha perdido la vida y otra persona -posiblemente su padre- continúa desaparecida tras ser arrastrada por una riada en el coche en el que viajaban.
Tras este episodio de fuertes tormentas, el portal especializado Meteored (tiempo.com) ha advertido que España podría recibir el impacto del exhuracán Gabrielle, según señaló el climatólogo Samuel Biener. Actualmente, Gabrielle es un huracán de categoría 1 que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), pasará este lunes al este de las Bermudas con lluvias y fuertes vientos, antes de dirigirse hacia Europa.
Gabrielle llegaría a España como borrasca
Las previsiones de Meteored indican que Gabrielle alcanzaría Azores el viernes como tormenta (sub)tropical. Al interactuar con el chorro polar, se espera que inicie su transición extratropical.
“En estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a ex Gabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca, pero no podemos descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical. En todo caso, sus efectos serían similares a los de las depresiones atlánticas, con viento y temporal de mar en el norte y algunas precipitaciones”, explicó Biener.
Antes de su llegada, Gabrielle favorecerá la entrada de aire cálido, lo que provocará un repunte de las temperaturas a mediados de semana.
Lluvias intensas, nieve y repunte térmico
La previsión apunta a que este lunes se registrarán precipitaciones muy abundantes en el Cantábrico, además de aguaceros en Cataluña, Baleares, Levante, el sureste peninsular, Navarra, Pirineos y el norte de Canarias. También regresará la nieve a la Cordillera Cantábrica y a los Pirineos a partir de los 1.800-2.000 metros, en un ambiente plenamente otoñal.
Para este martes, Meteored prevé que persistan los chubascos y tormentas en el sureste, Baleares y Cataluña, mientras que las lluvias tenderán a remitir en el Cantábrico. A mediados de semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse con chubascos aislados entre miércoles y jueves, antes de un repunte térmico que dará paso a la posible llegada del ex huracán Gabrielle.