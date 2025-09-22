España se prepara ante la posible llegada del huracán Gabrielle convertido en borrasca

El otoño astronómico ha comenzado oficialmente este lunes a las 20.19 horas con un marcado cambio en el tiempo: descenso de temperaturas, ambiente fresco y lluvias intensas en varias comunidades de España. Cataluña ha sido la región más afectada por el temporal, donde un menor de unos 11 años ha perdido la vida y otra persona -posiblemente su padre- continúa desaparecida tras ser arrastrada por una riada en el coche en el que viajaban.