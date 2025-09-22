Rihanna y Victoria Federica: la inesperada confesión de la nieta del rey emérito

Victoria Federica sorprendió a la audiencia de Emparejados (Antena 3) con una de sus anécdotas más divertidas y personales. La nieta del rey emérito apareció por primera vez en televisión junto a su mejor amiga, Rocío Laffón, para hablar de su faceta más íntima y de cómo vive su popularidad fuera de cámaras.
Durante la entrevista, la influencer fue preguntada si alguna vez había reconocido a alguien famoso que no la hubiese identificado a ella. Sin dudarlo, respondió: “Rihanna”.
La hija de la infanta Elena contó que conoció a la cantante de Barbados en un desfile en París y que no pudo resistirse a pedirle una foto:
“No me podía ir de ahí sin hacerme una foto con Rihanna. Nunca le he pedido una foto a nadie, solo a ella”.
Victoria Federica reconoció que la experiencia fue especial porque, en esa ocasión, vivió lo contrario a lo habitual:
“Normalmente, las fotos me las piden a mí, pero aquella vez fui yo quien no quiso perder la oportunidad”.
La aparición de Victoria y Rocío en el programa dejó ver una faceta más relajada y cercana de la influencer, que continúa consolidando su lugar como personaje mediático de referencia en España.