Supervivientes All Stars: Alexia Rivas revela por qué no soporta a Adara Molinero

Entre los colaboradores, Alexia Rivas se mostró especialmente crítica con la actitud de la concursante.

Supervivientes All Stars: Alexia Rivas revela por qué no soporta a Adara Molinero
Hace 1 Hs

La tensión en Supervivientes All Stars 2025 sigue al límite. Después de la expulsión de Elena Rodríguez, su hija Adara Molinero activó el protocolo de abandono en plena gala de Conexión Honduras, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche. Entre los colaboradores, Alexia Rivas se mostró especialmente crítica con la actitud de la concursante.

Alexia Rivas carga contra Adara Molinero

Nada más ver las imágenes de Adara al borde de la desesperación, Alexia Rivas fue tajante:

“Estoy tan acostumbrada a los shows de Adara que ya no me sorprende. Va cumpliendo años y hay que tener autocontrol. No puede ser siempre la nota discordante que reclama la atención del grupo”.

La periodista reprochó que, tras pedir en varias ocasiones ir a Honduras, la concursante no muestre coherencia en su comportamiento:

“Si era tu espinita clavada, ten un poquito de autocontrol”.

Un conflicto personal entre ellas

La polémica tomó un giro más personal cuando Sandra Barneda preguntó directamente a Rivas si sentía “inquina” hacia Adara. La colaboradora no dudó en responder:

“Se burló de mi físico y se mofó de mí hace tres años. Mi familia lo pasó muy mal”.

Con estas declaraciones, Rivas desveló el origen de la tensión entre ambas, asegurando que no se trata solo de un enfrentamiento televisivo, sino de un conflicto arrastrado desde el pasado.

Adara Molinero, al límite en 'Supervivientes All Stars'

El protocolo de abandono activado por Molinero, entre gritos y lágrimas, ha reabierto el debate sobre su resistencia en el concurso. Aunque finalmente decidió continuar, su paso por el reality vuelve a estar marcado por la polémica y las divisiones entre colaboradores y seguidores.

¿Rivalidad televisiva o enemistad personal?

La dura postura de Alexia Rivas, unida a su confesión sobre el ataque recibido en el pasado, confirma que la relación entre ambas va más allá del reality. Mientras tanto, Supervivientes All Stars sigue siendo escenario de enfrentamientos que dividen tanto al plató como a la audiencia.

