Supervivientes All Stars: Alexia Rivas revela por qué no soporta a Adara Molinero

La tensión en Supervivientes All Stars 2025 sigue al límite. Después de la expulsión de Elena Rodríguez, su hija Adara Molinero activó el protocolo de abandono en plena gala de Conexión Honduras, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche. Entre los colaboradores, Alexia Rivas se mostró especialmente crítica con la actitud de la concursante.