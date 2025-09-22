España: Nika, exconcursante de ‘Operación Triundo 2’, denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores

Han pasado más de veinte años desde que Nika, participante de la segunda edición de Operación Triunfo, saltó a la fama junto a artistas como David Bisbal. Sin embargo, su camino en la música no estuvo exento de obstáculos. La cantante ha decidido romper el silencio y denunciar en televisión el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores, una experiencia que ha marcado profundamente su vida personal y profesional.