España: Nika, exconcursante de ‘Operación Triundo 2’, denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores

Han pasado más de veinte años desde que Nika, participante de la segunda edición de Operación Triunfo, saltó a la fama junto a artistas como David Bisbal. Sin embargo, su camino en la música no estuvo exento de obstáculos. La cantante ha decidido romper el silencio y denunciar en televisión el acoso sexual que sufrió por parte de tres productores, una experiencia que ha marcado profundamente su vida personal y profesional.
Nika rompe el silencio en ‘Fiesta’
Este domingo, Nika visitó el programa Fiesta, conducido por Emma García, donde habló de uno de los episodios más difíciles de su carrera.
“Acababa de separarme, mi madre había fallecido… y de repente me vi en una situación en la que tenía que renacer. En ese momento aparecieron tres personas impresentables que se aprovecharon de mi situación”, relató la artista.
Con estas palabras, puso sobre la mesa un problema que aún persiste en la industria musical: el abuso de poder sobre artistas vulnerables que buscan una oportunidad para relanzar sus carreras.
El apoyo en plató
Durante la entrevista, Emma García intervino con una frase que generó un fuerte impacto:
“Que puedas estar necesitada de trabajar no significa que tengas que acostarte con nadie”.
El testimonio de Nika abrió un debate sobre la necesidad de proteger a los artistas y garantizar espacios seguros en la industria cultural.
Una denuncia convertida en canción
La cantante ha canalizado este duro episodio en su nuevo tema, “Susi Okama”, un single en el que transforma su dolor en un acto de resistencia y denuncia pública.
“Si algo me han enseñado mis 45 años es a ser consciente de mi valor y a no dejarme pisotear por nadie”, afirmó Nika, visiblemente emocionada.
Evolución personal y mensaje de esperanza
La exconcursante de OT 2 reconoció que en el pasado reaccionaba con rabia ante las injusticias, pero hoy ha aprendido a convertir esa energía en fortaleza. Su objetivo al compartir esta experiencia es inspirar a otros artistas que puedan atravesar situaciones similares: “Quiero ayudar a quienes estén pasando por lo mismo para que no se sientan solos”.
Con su testimonio, Nika no solo revive uno de los episodios más oscuros de su vida, sino que también se posiciona como una voz valiente que reclama cambios reales en la industria musical.