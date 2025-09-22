Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán "son algo más que amigos"

La posible relación entre Miri Pérez-Cabrero y Froilán de Borbón sigue generando titulares. Lo que comenzó como rumores tras sus encuentros en Ibiza este verano, se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro y fuera de Supervivientes All Stars.
Carmen Borrego: "Ha habido mucho más entre ellos"
En el plató del reality, Carmen Borrego fue contundente al analizar las imágenes de ambos en actitud cariñosa durante sus vacaciones:
“Han quedado muchas veces este verano. Froilán se fue y ella ha seguido llamándole. Son algo más que amigos, en algunas de las citas ha habido mucho más”.
Estas palabras avivan las especulaciones sobre un vínculo sentimental entre la concursante de Supervivientes y el nieto del rey emérito Juan Carlos I.
La versión del padre de Miri Pérez-Cabrero
Sin embargo, Eduardo Pérez-Cabrero, padre y defensor de la concursante, quiso matizar la información:
“Lo que me ha dicho mi hija es que tienen una relación fantástica, pero nada más. Hay una buena amistad. Puede estar con otra persona, porque no tiene nada con Froilán. Que en el futuro pueda pasar algo, quién sabe”.
Sus declaraciones intentan poner freno a la oleada de rumores que persigue a su hija desde el inicio del concurso.
Froilán, incómodo con la situación
Según Alexia Rivas, Froilán no está del todo conforme con que su nombre siga apareciendo vinculado al de Miri:
“Sé que a Froilán no le está gustando mucho verse involucrado en esta historia y que Miri no esté siendo del todo clara. Podría serlo más”.
La periodista apunta a un posible malestar del sobrino del rey Felipe VI, que estaría cansado de que se especule sobre su vida privada.
¿Amistad o romance?
Aunque de momento ninguno de los protagonistas ha confirmado una relación sentimental, lo cierto es que las imágenes de Ibiza y los comentarios en el plató de Supervivientes mantienen viva la duda.
Mientras tanto, Miri continúa con su aventura en el reality, dejando en el aire si su cercanía con Froilán se limita a una amistad o si, como insisten algunos colaboradores, entre ellos hay algo más.