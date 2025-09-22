España: esta baliza será obligatoria en el coche en solo tres meses

La seguridad vial en España dará un paso importante el próximo 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha será obligatorio llevar en el coche una baliza V16 conectada, que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.
La baliza V16 sustituye a los triángulos de emergencia
La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que este dispositivo tiene como objetivo reducir la siniestralidad en carretera mediante una señalización más potente y una geolocalización en tiempo real.
A diferencia de los triángulos, la baliza V16 se coloca fácilmente en el techo del coche y emite una luz visible hasta 1 kilómetro de distancia y 360 grados, lo que facilita que otros conductores detecten el vehículo averiado o accidentado sin que el ocupante tenga que salir de él.
Solo valen las V16 conectadas
La DGT aclara en su web que no todas las luces V16 son válidas. Para cumplir con la normativa, la baliza debe:
Estar homologada por la DGT.
Contar con conectividad IoT para enlazar con la plataforma DGT 3.0.
Enviar la ubicación del vehículo de manera anónima y automática a los servicios de emergencia y al resto de conductores.
Un modelo recomendado: Help Flash IoT
Uno de los modelos más recomendados y ya homologado es la Help Flash IoT, que fue la primera baliza conectada en recibir el visto bueno de la DGT. Entre sus características destacan:
Luz de alta intensidad visible en todas las direcciones.
Plan de datos gratuito hasta 2038, gracias a una eSIM incluida.
Posibilidad de comprarla con funda protectora o en packs para varios vehículos.
Cómo usarla correctamente
La DGT aconseja guardar la baliza en la guantera, para tenerla siempre a mano en caso de avería o accidente. En ese momento, debe colocarse en el techo del coche para garantizar la máxima visibilidad y seguridad.
¿Qué coches estarán exentos?
Aunque la norma entrará en vigor en enero, algunos vehículos estarán exentos de llevar la luz V16. La propia DGT publicará el listado oficial antes de que se aplique la normativa.
Con la cuenta atrás en marcha, los expertos recomiendan adquirir cuanto antes una baliza V16 homologada, evitando así problemas legales y, sobre todo, garantizando una mayor seguridad en carretera.