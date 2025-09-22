El desayuno, considerado durante décadas como la comida más importante del día, se ha convertido en un lujo para los españoles. Los últimos datos del Breakfast Index, elaborado por Javier Rivas, profesor de la EAE Business School, reflejan que desayunar en España se ha encarecido casi un 14% en los últimos dos años, con subidas muy superiores al IPC.
El precio del desayuno se dispara
Según el informe, el coste de un desayuno tradicional —café, leche, azúcar y tostada con aceite— ha subido de media un 8% solo en el último año, frente a un IPC del 2,7%.
Los productos que más han aumentado de precio son:
Café: +20,2%
Chocolate: +18,1%
Huevos: +17,8%
Leche con cacao en polvo: +11,8%
Ni siquiera cambiar el café por otra bebida como el cacao ayuda al bolsillo, ya que las subidas afectan a prácticamente todas las opciones.
Pan y bollería, con incrementos moderados
El informe señala que la bollería y la confitería, habituales en cafeterías y hogares, han aumentado menos de un 2%, mientras que el pan y los cereales apenas han subido un 0,3%.
Solo se salva la tostada de aceite de oliva
La única excepción a esta escalada de precios es la tostada con aceite de oliva, cuyo coste ha bajado un 40%, convirtiéndose en la opción más asequible para quienes no quieren renunciar a desayunar.
Rivas advierte:
“El desayuno siempre ha sido una comida con alimentos básicos y accesibles. Sin embargo, la nueva edición del Breakfast Index constata un importante encarecimiento que puede provocar un cambio de hábitos”.
El riesgo de saltarse el desayuno
El experto alerta de que esta subida podría tener consecuencias sociales y nutricionales:
“Los aumentos en productos como el café, el chocolate y sus derivados reflejan una tendencia preocupante, que podría llevar a muchos ciudadanos a reducir la cantidad consumida o incluso a saltarse el desayuno”.
Con este panorama, lo que antes era una costumbre accesible para millones de españoles empieza a considerarse un lujo cotidiano, con impacto tanto en los hogares como en la hostelería.