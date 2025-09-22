Cómo evoluciona la salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela

La modelo Marina Romero, pareja de Javier Tudela e integrante del círculo más cercano de Makoke, atraviesa un delicado momento de salud. Tras semanas complicadas, la joven ha recibido una buena noticia: la intervención médica a la que se sometió salió de manera satisfactoria y ahora se encuentra en casa, a la espera de los resultados definitivos.