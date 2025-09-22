Cómo evoluciona la salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela

La modelo Marina Romero, pareja de Javier Tudela e integrante del círculo más cercano de Makoke, atraviesa un delicado momento de salud. Tras semanas complicadas, la joven ha recibido una buena noticia: la intervención médica a la que se sometió salió de manera satisfactoria y ahora se encuentra en casa, a la espera de los resultados definitivos.
Marina Romero, más tranquila tras su operación
En declaraciones a Europa Press durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Arantxa de Benito, gran amiga de Makoke y cercana a la familia, actualizó el estado de la modelo:
“Marina está un poquito más tranquila, gracias a Dios. Han sido semanas muy malas, pero todo ha salido fantástico y ahora solo queda esperar que los resultados sean buenos”.
Según explicó, Romero había pasado días de nervios, tristeza e incertidumbre, aunque ahora, con el apoyo de su entorno, se siente más fuerte y acompañada.
La importancia del apoyo familiar
La exmujer de Guti destacó que Marina está rodeada del cariño de sus seres queridos:
“Lo más importante en estos momentos es la familia y la familia elegida. Marina ha tenido días muy duros, llegó a explotar de tanta tensión acumulada, pero ahora está mejor y confiada en que todo saldrá bien”.
Actualmente, la joven se encuentra en casa, junto a su marido, Javier Tudela, y sus hijos, quienes son su mayor motor en este proceso.
Boda pospuesta y planes de futuro
La situación de salud de Marina obligó a la familia a posponer la boda de Makoke, prevista para este año. “Ante una cosa así no hay nada que celebrar”, aseguró De Benito, aunque adelantó que el próximo mayo esperan festejar “por todo lo alto y por partida doble, no solo el amor”.
El papel de Javier Tudela y Makoke
Marina agradeció en redes sociales el apoyo incondicional de su pareja:
“Sé que, cuando todo pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos”.
Tanto Javier Tudela como Makoke han estado a su lado durante todo el proceso, acompañándola en la Clínica Universidad de Navarra.
Un mensaje de esperanza
Con dos hijos pequeños en casa, Marina intenta mantener un ambiente positivo. Una persona cercana a la familia confirmó a El Español:
“Por más arduos que sean los días, procuran que en casa siempre haya alegría, porque los niños se merecen un ambiente bonito”.
El deseo compartido por sus familiares y amigos es claro: que los resultados médicos confirmen la mejoría y que el 2025 se convierta, finalmente, en un año de celebraciones para la familia Tudela-Romero.