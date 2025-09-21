Secciones
EN VIVO: San Martín pierde 1-0 ante Racing en Córdoba por la fecha 32 de la Primera Nacional

DUELO ABIERTO. San Martín ya disputa las primeras acciones contra Racing en el estadio cordobés. DUELO ABIERTO. San Martín ya disputa las primeras acciones contra Racing en el estadio cordobés. Foto de Alejandro Carreras/Especial para LA GACETA

El "Santo" atraviesa una semana de confianza tras la goleada a Atlanta y quiere revalidarlo en un cruce que se disputa desde las 19, con transmisión de TyC Sports.

Hace 1 Hs
20:51 hs

Últimas variantes en San Martín

Ingresaron Jesús Soraire, Gonzalo Rodríguez y Aaron Spetale. Dejaron la cancha Juan Cuevas, Ulises Vera y Franco García.

20:49 hs

Racing desperdició una chance inmejorable

Monticelli desarmó a la defensa de San Martín, recorrió toda la cancha, pero falló en la definición y la pelota se fue afuera. Respira San Martín.

20:37 hs

Lo tuvo San Martín

Martín Pino ganó en el área con un cabezazo, superó a Elías Calderón, pero la pelota se fue desviada.

20:34 hs

Doble cambio en San Martín

Se retiraron Matías García y Nicolás Castro; ingresaron Mauro González y Hernán Zuliani.

20:23 hs

7' ST: Amarilla para Ulises Vera en San Martín

20:14 hs

Segundo tiempo en marcha

El “Santo” no hizo cambios; Racing mueve el banco con la entrada de Lautaro Villegas por Pablo Chavarría.

19:56 hs

Finalizó el primer tiempo

19:54 hs

Gol de Racing

Lo hizo Sergio Gónzalez

19:32 hs

Se salvó San Martín

Tras un córner de Racing, Ulises Vera apareció junto al palo y evitó el gol en la línea.

19:29 hs

Carrizo, seguro

Raúl Chamorro probó al arco, pero el arquero de San Martín despejó con los puños y evitó el gol de Racing.

19:18 hs

El "Santo", incómodo

Racing impone intensidad en campo rival y complica a San Martín en la circulación de la pelota.

19:10 hs

Comenzó el partido

18:58 hs

Entrada en calor para San Martín

Entrada en calor para San Martín
18:50 hs

Formación confirmada para San Martín

18:39 hs

La formación de Racing de Córdoba

17:56 hs

El posible "11" de San Martín

Nicolás Carrizo; Mauro Osores, Gustavo Abregú y Guillermo Rodríguez; Federico Murillo, Matías García, Ulises Vera y Nicolás Castro; Juan Cuevas; Martín Pino y Franco García

17:54 hs

El "Santo" ya está en el estadio

El micro con el plantel de San Martín llegó a la cancha de Racing de Córdoba. Los jugadores ya bajaron y se preparan para la previa del partido.

El Santo ya está en el estadio
17:17 hs

Los convocados por Mariano Campodónico

Lo que tenés que saber

San Martín llega de golear 4-0 a Atlanta en La Ciudadela, en su mejor rendimiento de la temporada, mientras que Racing cayó en un polémico encuentro ante Güemes, en Santiago del Estero.

La novedad más saliente del "Santo" es la baja por lesión del arquero Darío Sand, su capitán y figura, que será reemplazado por Nicolás Carrizo. Tampoco forman parte de la delegación Leonardo Monroy, Aníbal Paz y Juan Cruz Esquivel, todos con diferentes dolencias que los llevaron a ser marginados por el entrenador Mariano Campodónico.

