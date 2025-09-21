Secciones
Se viene el 18 Chico 2025: ¿cuándo es y cuál es el origen de esta popular celebración?

Pese a que las Fiestas Patrias ya pasaron, aún queda un último pie de cueca. El 18 Chico 2025 brinda un último aliento a las celebraciones tradicionales.

Hace 1 Hs

Tras la vibrante celebración de las Fiestas Patrias en Chile, que este año se extendieron con más de un fin de semana XL, muchos se quedaron con ganas de seguir bailando cueca y disfrutando de las comidas típicas. Para aquellos que no pudieron festejar o simplemente buscan alargar el ambiente festivo, septiembre trae el 18 Chico.

Se acerca el llamado 18 Chico, una tradición que se ha ganado un lugar especial en el corazón de los chilenos, sirviendo como un epílogo no oficial a las festividades. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esta popular costumbre y en qué fecha se celebra?

¿Cuándo se celebra el "18 Chico" en Chile?

El ’18 Chico’ se celebra el fin siguiente a la semana que coincidió con Fiestas Patrias, es decir, en este caso sería el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Algunos de los eventos son gratuitos, como los organizados por el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que anunció “el mejor panorama familiar post 18” con cuecas en vivo, música, actividades y gastronomía para disfrutar de la cultura.

18 Chico: ¿cuál es el origen de esta celebración?

Distinto a las Fiestas Patrias, el denominado 18 Chico tiene un origen más “nuevo”. En 2023, el historiador y académico de la Universidad de Santiago, Cristóbal García Huidobro, señaló que la creencia más frecuente es que se remonta a los años 30 en la Maestranza San Bernardo; uno de los talleres ferroviarios más importantes del país. 

Allí, los trabajadores hicieron una huelga por no recibir sueldo ni aguinaldo para Fiestas Patrias, por lo que en protesta, decidieron celebrar el “18” la semana siguiente. Sin embargo, el historiador sostuvo que la verdadera razón es más antigua y “tiene que ver con esa inefable de necesidad del chileno, que después que tuvo cinco días feriados, quiere otros días más de celebración”.

