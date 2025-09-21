Se viene el 18 Chico 2025: ¿cuándo es y cuál es el origen de esta popular celebración?

Allí, los trabajadores hicieron una huelga por no recibir sueldo ni aguinaldo para Fiestas Patrias, por lo que en protesta, decidieron celebrar el “18” la semana siguiente. Sin embargo, el historiador sostuvo que la verdadera razón es más antigua y “tiene que ver con esa inefable de necesidad del chileno, que después que tuvo cinco días feriados, quiere otros días más de celebración”.