Equinoccio de otoño en Galicia: el sorprendente fenómeno que ocurre en una diminuta capilla

Cada septiembre, en vísperas del otoño, la pequeña capilla de San Miguel en Celanova, Ourense, es el escenario de un fenómeno único. A pesar de sus veinte metros cuadrados, este oratorio prerrománico del siglo 10 fue construido con una precisión asombrosa: al amanecer del equinoccio de otoño, la luz del sol se filtra por sus estrechas ventanas y dibuja una estrella de seis puntas en el ábside.
El equinoccio de otoño, que ocurre entre el 21 y el 24 de septiembre en el hemisferio norte, marca el momento en que el sol se alinea con el ecuador terrestre, igualando casi por completo la duración del día y la noche. Este breve y sorprendente evento, que solo dura unos minutos, atrae a vecinos y visitantes que se congregan en los jardines del monasterio para ser testigos de esta mezcla de ciencia, historia y misterio. El punto exacto para la observación está marcado en el suelo, lo que facilita la experiencia.
San Miguel de Celanova: descubre la historia y arquitectura de la capilla mozárabe más pequeña de Galicia
Más allá del fenómeno solar, la capilla de San Miguel es una joya arquitectónica que se levantó en torno al año 940, en plena expansión del arte mozárabe en la península, y conserva intacta su estructura original. Sus muros gruesos, sus arcos de herradura y sus tres minúsculas estancias hablan de una época en la que la influencia islámica impregnaba incluso la arquitectura cristiana.
De dimensiones casi simbólicas —8,5 metros de largo por 3,85 de ancho—, está considerada la capilla mozárabe más pequeña del noroeste peninsular. Algunos historiadores sostienen que San Rosendo, fundador del cercano monasterio de San Salvador, la mandó construir como oratorio personal; otros creen que fue un recinto funerario destinado a su hermano Froila.
La singularidad de San Miguel no pasó desapercibida: en 1923 fue declarada Monumento Nacional, en el mismo decreto que protegió joyas monásticas como Santo Estevo de Ribas de Sil o San Pedro de Rocas. Su valor reside tanto en la antigüedad y la pureza estilística como en el aura de misterio que la envuelve.