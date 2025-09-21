Equinoccio de otoño en Galicia: el sorprendente fenómeno que ocurre en una diminuta capilla

El equinoccio de otoño, que ocurre entre el 21 y el 24 de septiembre en el hemisferio norte, marca el momento en que el sol se alinea con el ecuador terrestre, igualando casi por completo la duración del día y la noche. Este breve y sorprendente evento, que solo dura unos minutos, atrae a vecinos y visitantes que se congregan en los jardines del monasterio para ser testigos de esta mezcla de ciencia, historia y misterio. El punto exacto para la observación está marcado en el suelo, lo que facilita la experiencia.