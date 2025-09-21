La furia de Camila Andrade: la hermana de Kaminski la acusó de "trepadora" y ella le respondió sin filtro

Después de que Karen, la hermana de Francisco Kaminski, la calificara de "aprovechadora", Camila Andrade decidió salir al cruce y responderle sin filtros. La polémica surgió luego de que el periodista Manu González confirmara la ruptura de la pareja en un podcast, asegurando que, según el círculo cercano de Kaminski, él sintió que Andrade se había aprovechado de la relación.
Pese a que el locutor negó tajantemente este rumor, González insistió en su reporteo presentando pruebas en el programa Zona de Estrellas. Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez difundió un pantallazo de un chat donde Karen, la ex cuñada de Camila, describía la actitud de Andrade como "fría, calculadora y en algún punto, aprovechadora", y añadía que "el exceso de bondad siempre se confunde con abuso".
La furia de Camila Andrada: la hermana de Kaminski la acusó de "trepadora" y ella le respondió sin filtro
Ante esto, Hugo Valencia se comunicó con Camila para conocer su versión. La modelo lamentó los duros dichos de la hermana de su ex pareja. “Qué triste todo esto, pero ante una acusación así, no podré quedarme callada, claramente”, declaró Andrade, según leyó Valencia en el programa "Zona Latina".
La ex participante de Gran Hermano también lamentó la versión de su ex cuñada. “¿En qué momento se supone que ella sale a hablar de todo lo que están hablando de su hermano, cuando ha sido él quien volvió a revivir esta situación con sus historias de Instagram, aclarando su soltería? ¿Atacada de qué, se sintió supuestamente Karen y su familia? Eso no se entiende”, se preguntó Camila.
Para cerrar, Andrade fue tajante: “Es evidente que Karen cuenta un lado de la historia del despecho de su hermano. Y la familia, qué extraño que no salió a hablar de las demás personas que lo trataron de aprovechador durante años”.