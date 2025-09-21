La furia de Camila Andrade: la hermana de Kaminski la acusó de "trepadora" y ella le respondió sin filtro

La ex participante de Gran Hermano también lamentó la versión de su ex cuñada. “¿En qué momento se supone que ella sale a hablar de todo lo que están hablando de su hermano, cuando ha sido él quien volvió a revivir esta situación con sus historias de Instagram, aclarando su soltería? ¿Atacada de qué, se sintió supuestamente Karen y su familia? Eso no se entiende”, se preguntó Camila.