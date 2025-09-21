AESAN ordena retirar del mercado un arroz muy consumido en España: es un peligro para personas con alergias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sobre un lote de arroz que entró al mercado el 3 de julio de 2024. Este producto, vendido en supermercados de varias regiones de España, no declara ciertos alérgenos en su etiqueta.
La advertencia, proveniente del Reino Unido y comunicada a través de INFOSAN, es especialmente relevante porque el arroz tiene fecha de consumo preferente hasta el 16 de noviembre de 2025, lo que significa que aún podría estar en los hogares de muchos consumidores. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores.
AESAN ordena retirar del mercado un arroz muy consumido en España
El artículo es el "4 Golden Savoury Rice Steam Bags", de la marca Iceland, cuyo plazo de consumo preferente está fijado para el 16 de noviembre de 2025. Este producto se comercializa congelado en envases de 600 gramos y se recomienda a los consumidores que verifiquen sus existencias y eviten su consumo hasta nueva información.
La razón de esta acción es la posible presencia de crustáceos, pescado, moluscos y leche, alérgenos que no se encuentran especificados en la etiqueta de composición, lo que podría representar un riesgo para personas con alergias alimentarias.
La AESAN ha informado que la mencionada marca de arroz está disponible en los supermercados de la cadena Iceland y ha sido distribuida en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.