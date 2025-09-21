Santiago está en alerta por tormentas eléctricas: ¿qué comunas están en riesgo este domingo?

Después de un sábado con tormentas, granizo, vientos intensos y posibles tornados en el centro y sur de Chile, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que Santiago también se verá afectado por este fenómeno. ¿Cuáles serán las comunas afectadas? El fenómeno será breve, según el pronóstico oficial.
Aunque lo peor del ciclón extratropical ya pasó, la inestabilidad atmosférica persistirá en algunas zonas del interior. Por esta razón, se esperan chubascos y probables tormentas eléctricas en Santiago. De hecho, la alerta emitida por el organismo a las 5:30 de la madrugada de este domingo, indica que las tormentas eléctricas en la capital estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento.
Santiago está en alerta meteorológica por tormentas eléctricas: ¿qué comunas están en riesgo?
La alerta meteorológica de la DMC estará activa durante toda la mañana de este domingo e incluirá a las comunas de Santiago, Lampa, Colina, Lo Barnechea, Maipú, Buin, Paine, Pirque, San José de Maipo y las demás ubicadas en los sectores de la precordillera y valles de la Región Metropolitana, según detalle el sitio especializado Meteored.
En las primeras horas de la mañana, los satélites meteorológicos aún mostraban restos de la nubosidad asociado al sistema, que cruzó por Chile con gran actividad durante el día sábado. La Región Metropolitana, sectores de O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos son los que presentaban mayor espesor nuboso, con potencial para dejar chubascos en las próximas horas.
Durante la tarde, se espera que las precipitaciones cesen completamente sobre los sectores de valle y precordillera, aunque los chubascos en zonas cordilleranas de la zona central se extenderían hasta el comienzo de la noche.