Santiago está en alerta por tormentas eléctricas: ¿qué comunas están en riesgo este domingo?

Aunque lo peor del ciclón extratropical ya pasó, la inestabilidad atmosférica persistirá en algunas zonas del interior. Por esta razón, se esperan chubascos y probables tormentas eléctricas en Santiago. De hecho, la alerta emitida por el organismo a las 5:30 de la madrugada de este domingo, indica que las tormentas eléctricas en la capital estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento.