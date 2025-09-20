Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Septiembre se caracteriza por la llegada de la primavera y, por supuesto, las celebraciones de Fiestas Patrias que se llevan a cabo a lo largo y ancho de Chile. Frente a este contexto, muchos se preguntan cómo estará el clima durante el próximo mes y, especialmente, cuál será la frecuencia de lluvias y tormentas que tendrán los chilenos.
¿Cómo será el clima de septiembre en Chile?
Según el ECMWF, utilizado por el sitio Meteored, el pronóstico para el último trimestre de 2025 en Chile presenta un panorama variado. En septiembre, las lluvias se concentrarán en Los Lagos y Aysén, mientras que entre Coquimbo y Maule se registrarán precipitaciones por debajo de lo normal.
En octubre, la escasez de frentes y bajas segregadas será notable desde Coquimbo hasta Los Lagos, aunque las lluvias serán más abundantes en Aysén. Las temperaturas de este mes se mantendrán ligeramente por encima de lo normal entre Arica-Parinacota y Los Ríos, y se prevén eventos de altas temperaturas en la cordillera de Atacama y Coquimbo.
Finalmente, en noviembre se proyectan lluvias bajo los valores normales desde O'Higgins hasta Aysén, con una situación más significativa entre La Araucanía y Los Lagos. Las temperaturas de este mes estarán ligeramente sobre lo normal desde Atacama hasta Magallanes, y se espera la posibilidad de olas de calor en el Maule, Ñuble y Biobío.