Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Septiembre se caracteriza por la llegada de la primavera y, por supuesto, las celebraciones de Fiestas Patrias que se llevan a cabo a lo largo y ancho de Chile. Frente a este contexto, muchos se preguntan cómo estará el clima durante el próximo mes y, especialmente, cuál será la frecuencia de lluvias y tormentas que tendrán los chilenos.