Polémica en España: un fallo informático en las pulseras anti maltrato absuelve a decenas de agresores

El sistema Cometa, que gestiona las pulseras telemáticas para agresores, sufrió un fallo técnico de gran magnitud que impactó directamente en la administración de justicia. Según la Fiscalía General del Estado, este error derivó en “una gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos, ya que los tribunales no pudieron acceder a información clave sobre los movimientos de los investigados.
El fallo se produjo durante el cambio de empresa gestora del servicio: hasta 2023, Telefónica operaba el sistema subcontratando a Securitas Direct, pero la gestión pasó a una unión temporal integrada por Vodafone y Securitas.
Durante esta transición de datos se perdió el acceso a toda la información anterior a marzo de 2024, privando a los jueces de pruebas esenciales para acreditar posibles incumplimientos de las órdenes de alejamiento.
Un fallo informático en las pulseras anti maltrato en España absuelve a decenas de agresores
La pérdida de datos históricos ha tenido un impacto directo en los procesos judiciales. El sistema Cometa debe permitir identificar en todo momento la ubicación de personas inculpadas o condenadas con respecto a las víctimas, utilizando comunicación de corto alcance con el teléfono móvil que reporta en tiempo real por GPS la distancia entre agresor y víctima.
La Fiscalía subraya que esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En los Juzgados de lo Penal, el representante legal del centro de control no puede responder preguntas sobre incidencias anteriores al 20 de marzo de 2024, lo que "en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria".