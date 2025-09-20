Secciones
Mundo

Polémica en España: un fallo informático en las pulseras anti maltrato absuelve a decenas de agresores

El sistema informático Cometa, encargado de controlar las pulseras telemáticas para maltratadores, sufrió un grave error técnico que ha tenido consecuencias directas en la administración de justicia.

Un fallo informático en las pulseras anti maltrato en España absuelve a decenas de agresores Un fallo informático en las pulseras anti maltrato en España absuelve a decenas de agresores ABC
Hace 1 Hs

El sistema Cometa, que gestiona las pulseras telemáticas para agresores, sufrió un fallo técnico de gran magnitud que impactó directamente en la administración de justicia. Según la Fiscalía General del Estado, este error derivó en “una gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos, ya que los tribunales no pudieron acceder a información clave sobre los movimientos de los investigados. 

Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

El fallo se produjo durante el cambio de empresa gestora del servicio: hasta 2023, Telefónica operaba el sistema subcontratando a Securitas Direct, pero la gestión pasó a una unión temporal integrada por Vodafone y Securitas.

Durante esta transición de datos se perdió el acceso a toda la información anterior a marzo de 2024, privando a los jueces de pruebas esenciales para acreditar posibles incumplimientos de las órdenes de alejamiento.

Un fallo informático en las pulseras anti maltrato en España absuelve a decenas de agresores

La pérdida de datos históricos ha tenido un impacto directo en los procesos judiciales. El sistema Cometa debe permitir identificar en todo momento la ubicación de personas inculpadas o condenadas con respecto a las víctimas, utilizando comunicación de corto alcance con el teléfono móvil que reporta en tiempo real por GPS la distancia entre agresor y víctima.

La Fiscalía subraya que esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En los Juzgados de lo Penal, el representante legal del centro de control no puede responder preguntas sobre incidencias anteriores al 20 de marzo de 2024, lo que "en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria".

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

El intenso calor no se va de España: la Aemet pronostica máximas de hasta 38° este fin de semana

El intenso calor no se va de España: la Aemet pronostica máximas de hasta 38° este fin de semana

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
3

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
4

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
5

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”
6

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Más Noticias
Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

Hasta cuánto dinero pueden transferirte sin que ARCA investigue tus cuentas

Hasta cuánto dinero pueden transferirte sin que ARCA investigue tus cuentas

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Comentarios