La drástica decisión que tomó la mamá de Benjamín Vicuña en pleno conflicto con China Suárez

El actor chileno estaría en crisis tras enterarse que su ex pareja escolarizó a sus hijos en Turquía sin consultarle y su mamá, Isabel Luco Morandé, decidió tomar cartas en el asunto.

Hace 2 Hs

Benjamín Vicuña atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La reciente decisión de su ex pareja, Eugenia "la China" Suárez de escolarizar en Turquía a sus hijos Magnolia y Amancio ha generado una profunda tristeza en el actor chileno. Según la periodista Débora D’Amato, Vicuña se encuentra "roto por dentro" debido a esta situación.

Benjamín Vicuña se habría enfurecido tras ver que China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía

Ante este panorama, su madre, Isabel Luco Morandé, decidió viajar desde Chile para brindarle apoyo emocional. Preocupada por el estado de su hijo, Isabel llegó a Buenos Aires sin previo aviso, buscando acompañarlo en este delicado momento. Fuentes cercanas indican que la situación ha reavivado viejas heridas en la familia, y la presencia de su madre se ha vuelto fundamental para Vicuña en medio de esta crisis personal.

Benjamín Vicuña estaría en crisis y su mamá llegó desde Chile para contenerlo

D’Amato también dio precisiones sobre el mal presente del artista: "Benjamín está roto por dentro por lo que todos sabemos, y porque Magnolia tiene la edad de Blanquita“.

“Es lo que le sucede a él como papá que perdió una hija. Que la nena no esté a su lado, y con esta situación de dolor muchos aseguran… Por supuesto que los chicos con sus madres están bien y son felices, pero cuando vienen están tristes...“, siguió.

Además, explicó cómo fue la llegada de la madre de Benjamín a la Argentina: “El último viaje, el reencuentro familiar, esos niños estaban tristes. No digo que estaban mal, estaban tristes por no ver al papá. Por eso tiene un círculo cada vez más acotado, porque necesita contención, por eso viene la mamá. Ella lo vio cuando fue a Chile, y decidió viajar sin avisarle”.

El abogado de Vicuña aseguró que él nunca “fue informado de la escolarización de los chicos”. “Es un tema muy importante, porque ambos progenitores tienen derecho a decidir sobre la educación. Eso está establecido en el acuerdo firmado“, sostuvo.

