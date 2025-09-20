Con la llegada de las Fiestas Patrias 2025, muchos chilenos ya se preparan para compartir en familia, disfrutar de las fondas y organizar celebraciones que, como cada año, incluyen largas listas de compras. En medio de la planificación, surge una pregunta clave: ¿qué pasará con la atención de los supermercados durante este fin de semana largo?
El sábado 20 y domingo 21 de septiembre serán jornadas de gran movimiento en todo el país, y la disponibilidad de estos establecimientos podría marcar la diferencia entre un festejo completo y uno con imprevistos. Por eso, miles de personas están pendientes de los horarios de apertura y cierre que regirán en estas fechas tan esperadas.
Fiestas Patrias 2025: ¿abrirán los supermercados este sábado 20 y domingo 21 de septiembre?
Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre al no tratarse de feriados y menos irrenunciables, el comercio general sí puede funcionar. En ese sentido, los centros comerciales, malls y supermercados abren sus puertas nuevamente al público.
Según indicaron las principales cadenas de supermercados, sus tiendas estarán con sus horarios habituales, salvo algunas excepciones en específico.
Lider
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre: 8:00 a 21:30 horas
Jumbo
Sábado 20 de septiembre: 8:00 a 21:00 horas
Domingo 21 de septiembre: 9:00 a 21:00 horas
Tottus
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre: 8:30 a 21:00 horas
Santa Isabel
Sábado 20 de septiembre: 8:30 a 21:00 horas
Domingo 21 de septiembre: 9:00 a 21:00 horas