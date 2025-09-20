Secciones
Mundo

Fiestas Patrias 2025: ¿abrirán los supermercados este sábado 20 y domingo 21 de septiembre?

En plena celebración de Fiestas Patrias 2025 crece la expectativa sobre el funcionamiento de los supermercados durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre.

Fiestas Patrias 2025: ¿abrirán los supermercados este sábado 20 y domingo 21 de septiembre? Fiestas Patrias 2025: ¿abrirán los supermercados este sábado 20 y domingo 21 de septiembre? La Cuarta
Hace 2 Hs

Con la llegada de las Fiestas Patrias 2025, muchos chilenos ya se preparan para compartir en familia, disfrutar de las fondas y organizar celebraciones que, como cada año, incluyen largas listas de compras. En medio de la planificación, surge una pregunta clave: ¿qué pasará con la atención de los supermercados durante este fin de semana largo?

La verdadera historia del Guatón Loyola: el secreto detrás de la cueca de las Fiestas Patrias

La verdadera historia del Guatón Loyola: el secreto detrás de la cueca de las Fiestas Patrias

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre serán jornadas de gran movimiento en todo el país, y la disponibilidad de estos establecimientos podría marcar la diferencia entre un festejo completo y uno con imprevistos. Por eso, miles de personas están pendientes de los horarios de apertura y cierre que regirán en estas fechas tan esperadas.

Fiestas Patrias 2025: ¿abrirán los supermercados este sábado 20 y domingo 21 de septiembre?

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre al no tratarse de feriados y menos irrenunciables, el comercio general sí puede funcionar. En ese sentido, los centros comerciales, malls y supermercados abren sus puertas nuevamente al público.

Según indicaron las principales cadenas de supermercados, sus tiendas estarán con sus horarios habituales, salvo algunas excepciones en específico.

Lider

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre: 8:00 a 21:30 horas

Jumbo

Sábado 20 de septiembre: 8:00 a 21:00 horas

Domingo 21 de septiembre: 9:00 a 21:00 horas

Tottus

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre: 8:30 a 21:00 horas

Santa Isabel

Sábado 20 de septiembre: 8:30 a 21:00 horas

Domingo 21 de septiembre: 9:00 a 21:00 horas

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvias durante el fin de semana largo?

Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvias durante el fin de semana largo?

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

La verdadera historia del Guatón Loyola: el secreto detrás de la cueca de las Fiestas Patrias

La verdadera historia del Guatón Loyola: el secreto detrás de la cueca de las Fiestas Patrias

Sorpresa en la Parada Militar: 21 paracaidistas protagonizaron un show aéreo sin precedentes

Sorpresa en la Parada Militar: 21 paracaidistas protagonizaron un show aéreo sin precedentes

“Ya no siento amor”: la polémica canción de Camila Andrade en las Fiestas Patrias y su indirecta a Kaminski

“Ya no siento amor”: la polémica canción de Camila Andrade en las Fiestas Patrias y su indirecta a Kaminski

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
3

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
4

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
5

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”
6

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Más Noticias
Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Comentarios