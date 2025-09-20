“Ya no siento amor”: la polémica canción de Camila Andrade en las Fiestas Patrias y su indirecta a Kaminski

Separada de Francisco Kaminski desde hace un tiempo, Camila Andrade eligió el Lago Rapel para pasar las Fiestas Patrias en compañía de su familia. El clima festivo se mantenía en calma hasta que la modelo sorprendió en Instagram con un video en el que aparece interpretando "No te creas tan importante", de Damas Gratis.
La letra del tema incluye frases como: “Ya me contaron que estás hablando mal de mí... y que te burlas”; “Ya no te pienso todo el día como antes”; “Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte”; “Porque ya no siento amor”. Estas palabras despertaron especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron que se trataba de un mensaje dirigido a su expareja, Francisco Kaminski, en medio de su mediática separación.
Camila Andrade y un detalle que no pasó desapercibido en las Fiestas Patrias
Pero eso no fue todo, ya que también muchos notaron un pequeño detalle en el atuendo que estaba usando Camila. Y es que, según comentó Cecilia Gutiérrez en sus stories de Instagram, la periodista vestía el mismo polerón que Kaminski le envió para que lo recordara en el reality Gran Hermano 2.
De hecho, la comunicadora incluso compartió el momento en el que Camila explica la importancia de la prenda.
Recordemos que esta semana se destapó un durísimo chat de la hermana de Francisco, Karen Kaminski, en el que aseguraba que Camila habría dicho que él “ya no le suma a su vida”. Francisco, con el corazón roto y según comentaron sus cercanos, habría sentido que ella se “aprovechó” de la relación.
En otra conversación con Manuel González, Karen aseguraba que “Me atrevería a decir que la actitud de la Camila fue fría, calculadora, y en algún punto, aprovechadora. El exceso de bondad siempre se confunde con abuso”.