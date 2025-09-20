“Ya no siento amor”: la polémica canción de Camila Andrade en las Fiestas Patrias y su indirecta a Kaminski

La letra del tema incluye frases como: “Ya me contaron que estás hablando mal de mí... y que te burlas”; “Ya no te pienso todo el día como antes”; “Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte”; “Porque ya no siento amor”. Estas palabras despertaron especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron que se trataba de un mensaje dirigido a su expareja, Francisco Kaminski, en medio de su mediática separación.