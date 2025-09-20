Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Franco Colapinto afronta la clasificación en Bakú

EN VIVO Franco Colapinto afronta la clasificación en Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán ofrece un nuevo desafío en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto lidia con las limitaciones del Alpine, mientras McLaren se perfila para asegurarse el Campeonato de Constructores en un fin de semana decisivo para la Fórmula 1.

Hace 1 Min
09:25 hs

Colapinto esta en el puesto 10, después de una gran vuelta

09:23 hs

Bandera roja

Con seis minutos y 36 segundos restantes, la tanda se encuentra interrumpida debido a un accidente protagonizado por Nico Hülkenberg, que hasta el momento marchaba en la 20ª posición con un tiempo de 1:44.259.

En el clasificador, Franco Colapinto ocupa el 10° lugar con 1:42.779, mientras que Pierre Gasly se ubica 14° gracias a un registro de 1:43.139.

El más rápido de la jornada es Lewis Hamilton, quien lidera con 1:41.821, seguido muy de cerca por Oscar Piastri (1:41.839) y Charles Leclerc (1:41.982).

09:17 hs

Charles Leclerc primero

El mejor registro de la Q1 quedó en manos del monegasco, que paró el cronómetro en 1m41s982. A 228 milésimas se ubicó Max Verstappen, mientras que Lando Norris completó el trío de punta en la tercera posición 

09:15 hs

Se reinicia la acción en Baku

09:10 hs

Bandera roja porque Albon se detuvo

09:10 hs

Colapinto vuelve al box

09:08 hs

Primer registro de Franco Colapinto es de 1:44.057, apenas por delante de Nico Hülkenberg (1:44.259)

09:08 hs

Empezo la acción en Baku

06:34 hs

Final de la tercera práctica libre

06:33 hs

Colapinto termina en el puesto 15

06:30 hs

Infracción de Franco Colapinto

06:29 hs

Franco Colapinto baja su tiempo y sube al puesto 13°

06:25 hs

Colapinto en el puesto 15

06:10 hs

Franco vuelvo a los pits

06:08 hs

Charles Leclerc sigue al frente y ahora lo persigue de cerca Max Verstappen: el neerlandés quedó a apenas 0.213 segundos del monegasco.

06:04 hs

Charles Leclerc vuelve a ser el más rápido

06:00 hs

Leclerc a la pista en una tercera práctica libre muy ajustada

05:55 hs

Kimi Antonelli, Max Verstappen y George Russell, los únicos que hasta el momento no registraron ninguna vuelta rápida

05:54 hs

Franco Colapinto marcó 1m46s728 en su primera vuelta rápida

Ese registro lo ubicó en el décimo lugar, a poco más de dos segundos del líder y con una diferencia cercana al medio segundo respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

05:53 hs

Max Verstappen sale a pista

05:52 hs

Piastri primero

El piloto australiano marcó 1m44s817 con neumáticos blandos recién montados y saltó al primer lugar de la tabla. Su compañero quedó a casi un segundo, mientras advertía problemas con el ala delantera.

05:47 hs

Salen Pierre Gasly y Franco Colapinto

Ambos con neumáticos duros

05:43 hs

Sale Lando Norris a pista

05:43 hs

Los Racing Bulls vuelven a boxes

05:38 hs

Sin movimientos en pista

Lo que tenés que saber

En el arranque del Gran Premio de Azerbaiyán, el guion se cumplió sin sorpresas: Franco Colapinto padeció las limitaciones de un Alpine poco competitivo en el circuito urbano de Bakú, donde la falta de potencia del motor volvió a quedar en evidencia, confirmando la principal debilidad del equipo francés en esta temporada. Aun así, en una Fórmula 1 tan pareja en la zona media, cada décima resulta decisiva y una vuelta precisa puede marcar la diferencia. Así lo demostró Pierre Gasly, que logró ubicarse 16° en la segunda tanda de entrenamientos. La acción continuará este sábado desde las 5.30 con la última práctica, mientras que a las 9 llegará el turno de la clasificación, una instancia clave que podría coronar a McLaren como campeón del Mundial de Constructores. 

Temas Fórmula 1Max VerstappenPierre GaslyLando NorrisFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Comentarios