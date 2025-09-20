EN VIVO Franco Colapinto afronta la clasificación en Bakú

09:23 hs

Bandera roja

Con seis minutos y 36 segundos restantes, la tanda se encuentra interrumpida debido a un accidente protagonizado por Nico Hülkenberg, que hasta el momento marchaba en la 20ª posición con un tiempo de 1:44.259.

En el clasificador, Franco Colapinto ocupa el 10° lugar con 1:42.779, mientras que Pierre Gasly se ubica 14° gracias a un registro de 1:43.139.

El más rápido de la jornada es Lewis Hamilton, quien lidera con 1:41.821, seguido muy de cerca por Oscar Piastri (1:41.839) y Charles Leclerc (1:41.982).