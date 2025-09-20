EN VIVO Franco Colapinto afronta la clasificación en Bakú

Colapinto esta en el puesto 10, después de una gran vuelta
Bandera roja
Con seis minutos y 36 segundos restantes, la tanda se encuentra interrumpida debido a un accidente protagonizado por Nico Hülkenberg, que hasta el momento marchaba en la 20ª posición con un tiempo de 1:44.259.
En el clasificador, Franco Colapinto ocupa el 10° lugar con 1:42.779, mientras que Pierre Gasly se ubica 14° gracias a un registro de 1:43.139.
El más rápido de la jornada es Lewis Hamilton, quien lidera con 1:41.821, seguido muy de cerca por Oscar Piastri (1:41.839) y Charles Leclerc (1:41.982).
Charles Leclerc primero
El mejor registro de la Q1 quedó en manos del monegasco, que paró el cronómetro en 1m41s982. A 228 milésimas se ubicó Max Verstappen, mientras que Lando Norris completó el trío de punta en la tercera posición
Se reinicia la acción en Baku
Bandera roja porque Albon se detuvo
Colapinto vuelve al box
Primer registro de Franco Colapinto es de 1:44.057, apenas por delante de Nico Hülkenberg (1:44.259)
Empezo la acción en Baku
Final de la tercera práctica libre
Colapinto termina en el puesto 15
Infracción de Franco Colapinto
Franco Colapinto baja su tiempo y sube al puesto 13°
Colapinto en el puesto 15
Franco vuelvo a los pits
Charles Leclerc sigue al frente y ahora lo persigue de cerca Max Verstappen: el neerlandés quedó a apenas 0.213 segundos del monegasco.
Charles Leclerc vuelve a ser el más rápido
Leclerc a la pista en una tercera práctica libre muy ajustada
Kimi Antonelli, Max Verstappen y George Russell, los únicos que hasta el momento no registraron ninguna vuelta rápida
Franco Colapinto marcó 1m46s728 en su primera vuelta rápida
Ese registro lo ubicó en el décimo lugar, a poco más de dos segundos del líder y con una diferencia cercana al medio segundo respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Max Verstappen sale a pista
Piastri primero
El piloto australiano marcó 1m44s817 con neumáticos blandos recién montados y saltó al primer lugar de la tabla. Su compañero quedó a casi un segundo, mientras advertía problemas con el ala delantera.
Salen Pierre Gasly y Franco Colapinto
Ambos con neumáticos duros