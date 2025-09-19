Secciones
El campeón de "Enseñame Tucumán" saldrá de Monteros: la escuela Técnica N°1 de esa ciudad se llevó el último boleto a la final

Valentín Castells y Ana Paula Díaz se impusieron en la última de las semifinales y se sumaron a las parejas de la secundaria de Yonopongo y a la Normal Julio Argentino Roca, todas de Monteros.

Nicolás Iriarte
Nicolás Iriarte

La última semifinal del concurso “Enseñame Tucumán” tuvo la lucha y el desempeño que el tercer boleto a la final merecía. Ese que finalmente consiguieron Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros completando así una final puramente monteriza para el certamen organizado por LA GACETA (con el apoyo del Ministerio de Educación). El próximo viernes los estudiantes mencionados, sumados a Miguel Lautaro, Javier Francisco Yanguez (de la escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca, también de Monteros), Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba (Secundaria de Yonopongo, de Monteros) irán por el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso. La dupla campeona accederá al viaje organizado por la empresa Siwar Travel. Allí, los ganadores disfrutarán de paseos en barco por el lago San Roque, excursiones y fiestas temáticas, entre otras actividades.

Los participantes

La jornada empezó con las presentaciones de siempre de los conductores Matías Auad y Carolina Servetto Ellos eran: Por el Circuito 1, del instituto Santa Inés, participaron Blanca del Carmen Toranzo y Rocío Candelaria Vildoza. Por el Circuito 2, las representantes eran Máximo Augusto Herrera Robles y Facundo Baltazar, de la escuela de Comercio N°1 General Manuel Belgrano. En el Circuito 3 competieron Agustín Herrera y Joaquín Carrizo, de la escuela Media de La Reducción. Por el Circuito 4 estuvieron presentes Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros. Finalmente, en el Circuito 5 lo hicieron Ana Gabriela Medina y Dilan Cathriel Campo Zurita, por la escuela Secundaria de Graneros.

FALSO. Máximo Augusto Herrera Robles y Facundo Baltazar durante uno de los juegos de

El primer juego de la tarde fue el ya tradicional para el programa “¿Quién lo hizo?”. Hay tres preguntas que se responden con nombres de protagonistas claves de la historia tucumana, con la advertencia de que los estudiantes tenían 20 segundos para deliberar y escribir el nombre en una pizarra.

¿Quién fue el dueño de la famosa planta pasteurizadora “Granja Modelo”. Los nervios se notaron pues ninguna de las parejas acertó. La respuesta era Alfredo Guzmán.

La reacción de los chicos fue inmediata: todos contestaron correctamente la segunda pregunta pregunta, (¿qué intelectual tucumano del siglo xix dijo la siguiente frase: “las clases rústicas de tucumán, sus cantos y versos rudos todavía, están sin embargo envueltos en una eterna melancolía”?). La respuesta correcta era Juan Bautista Alberdi.

TODOS LISTOS. Auad, Servetto (los conductores) y los chicos que participaron en la última semifinal de Enseñame, Tucumán. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

La tercera pregunta fue: ¿qué gobernador tucumano de mediados del siglo XIX realizó el primer censo moderno de habitantes y viviendas de la provincia? La respuesta correcta era Celedonio Gutiérrez y tras el acierto de la escuela Media de La Reducción de Lules, Agustín Herrera y Joaquín Carrizo  fueron los primeros ganadores de la semifinal y solo debían esperar hasta el último bloque para saber con quiénes de los otros chicos se disputaban el pase a la gran final del próximo viernes.

Segundo bloque

En el tercer bloque quedaron en concurso dos de los cuatro equipos que no pudieron tener el pase directo a la final en ese primer bloque: la escuela de Comercio N°1 General Manuel Belgrano y la secundaria de Graneros. El primer juego que tuvieron que enfrentar se llama “Detective de la historia”. “Aquí hay que descubrir una persona, institución, hechos, tradiciones o lugar icónico a partir de cinco pistas”, anunció la conductora. Cada uno de los equipos eligió uno de los cuatro sobres que había disponibles. Ante cada pista, tenían 10 segundos para contestar, con el objetivo de tener una respuesta correcta con la menor cantidad de pistas posibles.

El próximo desafío fue el “Respondé y ganá” y en los distintos sobres encontramos preguntas sobre cultura (poesía, música y teatro), Casa Histórica, Gerardo Vallejo y la población de Tucumán.

DUBITATIVAS. Blanca del Carmen Toranzo y Rocío Candelaria Vildoza, del instituto Santa Inés de Cruz Alta. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

El concurso avanzó con el segmento “Verdadero o falso”. “Vamos a leerles 10 afirmaciones relacionadas con la historia y la cultura de Tucumán. Después de cada enunciado, tienen 10 segundos para pensar y ambos equipos deben levantar al mismo tiempo la tarjeta con su respuesta: “V” o “F”. explicó Servetto. Geografía, azúcar, monumentos históricos, gastronomía y turismo fueron los principales temas sobre los que se preguntó. Tras un empate y un reñido desempate, el conteo final del bloque dio como segundo ganador de la jornada a la secundaria de Graneros. 

De los mismos juegos participaron en el cuarto bloque la escuela Técnica N°1 de Monteros y el instituto Santa Inés. La pareja monteriza, integrada por Valentín Castells y Ana Paula Díaz fue la mejor y avanzaron así a la última parte del programa.

Corrección

Sobre el último juego, cuando se estaba jugando la etapa final, los chicos de la escuela N°1 de Comercio General Manuel Belgrano señalaron una falla en la evaluación de una de las respuestas que los había dejado afuera. Subsanado ese error se decidió que los capitalinos también disputen la final de la jornada.

El bloque final

En el bloque final quedaron sobre el escenario cuatro parejas: la escuela Técnica N°1 de Monteros, la Secundaria de Graneros, la Comercio N°1 General Manuel Belgrano y la Media de la Reducción, de Lules. Lo primero que debieron resolver es la “línea de tiempo”. Para ello tuvieron que ordenar cronológicamente en una pizarra eventos históricos de Tucumán.

El último juego fue “El dato incorrecto”.  De tres datos u opciones, incluídas en una frase o multiple choice, debieron la única que no era correcta. El Tucumanazo, las asocaciones culturales, la Casa Padilla, las infecciones, la llegada de la radio, el Día del Trabajador, el teatro, el cerro San Javier, entre otros, fueron los temas del juego.

PENSATIVOS. Agustín Herrera y Joaquín Carrizo, de la escuela Media de La Reducción. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

 En la última ronda, volvieron a participar bajo la consigna “¿Quién lo hizo?”.  Los conductores lanzaron una serie de tres preguntas sobre hechos que se responden con nombres de protagonistas claves de la historia tucumana y los alumnos tuvieron que identificar quién estaba detrás de  una acción o decisión histórica.

Luego de una definición apretada, Monteros volvió a decir presente: la escuela Técnica N°1 de Monteros se sumó a sus conciudadanos y pasaron a la final.

Cómo llegaron hasta aquí

En total, se anotaron  180 escuelas y 2.500 alumnos para participar en la primera fase, que se se disputó el 25 de julio en cada escuela. La segunda instancia fue interzonal, el 18 de agosto. A lo largo del concurso, los chicos estudiaron contenidos clave vinculados a la historia, la geografía y la identidad tucumana, destacaron.

