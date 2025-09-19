El campeón de "Enseñame Tucumán" saldrá de Monteros: la escuela Técnica N°1 de esa ciudad se llevó el último boleto a la final

La última semifinal del concurso “Enseñame Tucumán” tuvo la lucha y el desempeño que el tercer boleto a la final merecía. Ese que finalmente consiguieron Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros completando así una final puramente monteriza para el certamen organizado por LA GACETA (con el apoyo del Ministerio de Educación). El próximo viernes los estudiantes mencionados, sumados a Miguel Lautaro, Javier Francisco Yanguez (de la escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca, también de Monteros), Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba (Secundaria de Yonopongo, de Monteros) irán por el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso. La dupla campeona accederá al viaje organizado por la empresa Siwar Travel. Allí, los ganadores disfrutarán de paseos en barco por el lago San Roque, excursiones y fiestas temáticas, entre otras actividades.