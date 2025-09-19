Secciones
Sorpresa en la Parada Militar: 21 paracaidistas protagonizaron un show aéreo sin precedentes

Este espectáculo no se presentaba en una Parada Militar desde hacía 10 años.

Hace 42 Min

En un hito sin precedentes, la Parada Militar de este viernes 19 de septiembre en el Parque O'Higgins conmemoró los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales con un espectáculo aéreo. Un total de 21 paracaidistas, incluyendo por primera vez a una mujer, realizaron un salto libre militar. 

Los efectivos de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” descendieron en formación desde un avión CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército, aterrizando con precisión en un área de solo 50 por 80 metros frente a la tribuna oficial, marcando un momento histórico en la tradición castrense.

Los paracaidistas lograron aterrizar en la explanada del Parque O’Higgins, pese a que las condiciones meteorológicas y el terreno de concreto representaban un desafío adicional. Cabe señalar que el espectáculo no se presentaba en una Parada Militar desde hacía 10 años.

Todo el procedimiento se completó en un máximo de cinco minutos y 40 segundos, bajo la atenta mirada de las autoridades. Según explicaron los organizadores, los paracaídas pueden lanzarse desde 21 mil pies de altura. Este procedimiento otorga ventajas tácticas, ya que permite traspasar líneas adversarias con rapidez y precisión.

El periodista Davor Gjuranovic destacó la relevancia de la exhibición: “Es brillante porque muestra también las capacidades que tiene nuestro país, de infiltrarse, de caer en cualquier territorio, independiente de la topografía donde haya que aterrizar a bastante velocidad”.

