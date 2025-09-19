Sorpresa en la Parada Militar: 21 paracaidistas protagonizaron un show aéreo sin precedentes

En un hito sin precedentes, la Parada Militar de este viernes 19 de septiembre en el Parque O'Higgins conmemoró los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales con un espectáculo aéreo. Un total de 21 paracaidistas, incluyendo por primera vez a una mujer, realizaron un salto libre militar.