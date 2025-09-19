La verdadera historia del Guatón Loyola: el secreto detrás de la cueca de las Fiestas Patrias

No hay celebración de Fiestas Patrias en Chile que no sea musicalizada por la famosa cueca El Guatón Loyola. Su letra, que relata una desafortunada pelea en "el rodeo 'e Los Andes", es un ícono folclórico que ha trascendido generaciones. Sin embargo, detrás del verso que todos conocemos se esconde una verdad que pocos han revelado: el lugar de los hechos y la identidad del protagonista real son muy distintos a lo que la canción popularizó.