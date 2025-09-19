La verdadera historia del Guatón Loyola: el secreto detrás de la cueca de las Fiestas Patrias

No hay celebración de Fiestas Patrias en Chile que no sea musicalizada por la famosa cueca El Guatón Loyola. Su letra, que relata una desafortunada pelea en "el rodeo 'e Los Andes", es un ícono folclórico que ha trascendido generaciones. Sin embargo, detrás del verso que todos conocemos se esconde una verdad que pocos han revelado: el lugar de los hechos y la identidad del protagonista real son muy distintos a lo que la canción popularizó.
Lejos de ser una simple anécdota musical, la historia del Guatón Loyola es la de Eduardo Loyola Pérez, un martillero de ferias ganaderas que, en efecto, se vio envuelto en una riña, pero no en el tradicional rodeo de Los Andes. Los golpes que lo inmortalizaron en el cancionero nacional ocurrieron a 380 kilómetros de distancia, en la comuna de Parral, un detalle que el grupo Los Perlas cambió por motivos de rima al grabar la popular cueca en 1956.
La verdadera historia del Guatón Loyola: el secreto detrás de la cueca de Fiestas Patrias
La célebre cueca "El Guatón Loyola" tiene su origen en una anécdota real que dista de lo que relata la popular melodía. El protagonista es Eduardo Loyola Pérez, un martillero de ganado residente en Las Condes, quien en 1954 se vio envuelto en una pelea. A diferencia de lo que canta la cueca, el incidente no sucedió en Los Andes, sino en Parral, a 380 kilómetros de distancia.
La verdadera historia fue rescatada por el periodista Francisco Mouat en su libro "Chilenos de raza", gracias a una entrevista que Loyola dio en los años 60 al diario El Llanquihue, cuyo recorte fue preservado por su viuda.
En su relato, el "Guatón" Loyola detalló la riña en el fundo de Santiago Urrutia Benavente ("don Chanca"), donde encaró a tres individuos ebrios que estaban acosando a las meseras. Pese a que Carabineros intentó calmar la situación, el pleito escaló, y Loyola terminó bajo una mesa. La pelea solo se detuvo cuando un amigo intervino con un manojo de llaves.
Lo más sorprendente es que esa misma noche, su amigo Alejandro "El Flaco" Gálvez compuso la cueca. Al día siguiente, Loyola, ajeno a lo que había ocurrido, se enteró de su "hazaña" al escuchar la canción mientras bailaba en el rodeo. Finalmente, la cueca se masificó cuando el grupo Los Perlas la grabó en 1956, tomando la decisión artística de cambiar Parral por Los Andes para que la letra tuviera una mejor fluidez.