Fiestas Patrias 2025: ¿a qué hora llegarán las lluvias más fuertes a Chile?

Las lluvias de Fiestas Patrias se intensificarán en las próximas horas. ¿Cuáles serán las regiones que tendrán un fin de semana pasado por agua?

Hace 3 Hs

En un inicio de Fiestas Patrias que se perfila más húmedo de lo habitual, la atención se centra en el pronóstico meteorológico que anticipa la llegada de un sistema frontal a la zona centro y sur del país. Con el objetivo de planificar los festejos y evitar contratiempos, miles de chilenos se preguntan a qué hora se sentirán los efectos de las precipitaciones y cuál será su intensidad, especialmente durante el fin de semana largo.

Según los datos más recientes, la lluvia más abundante y de mayor impacto se espera que arribe a las regiones del Maule a Los Ríos entre la noche del viernes 19 y la mañana del sábado 20 de septiembre. Durante este periodo, se prevé una acumulación significativa de agua que podría alcanzar hasta 40 mm principalmente en los tramos precordilleranos. Este fenómeno invita a la población a tomar precauciones y a adaptar sus actividades al aire libre.

Fiestas Patrias: ¿a qué hora llegarán las lluvias más fuertes a Chile?

El pronóstico para el fin de semana patrio indica una intensa actividad lluviosa que se concentrará en el centro y sur del país. Entre las 21:00 h del viernes 19 y las 09:00 h del sábado 20, la precordillera de las regiones del Maule a Los Ríos será la más afectada, con estimaciones de 30 a 40 mm de lluvia. 

Paralelamente, el litoral y la cordillera de la costa de estas regiones esperan recibir entre 15 y 20 mm. En la zona más norte, las precipitaciones serán notablemente más ligeras: se anticipan entre 2 y 8 mm para el sector de Valparaíso y Viña del Mar, y menos de 5 mm para las áreas de Melipilla y Curacaví. 

El sistema frontal persistirá durante todo el sábado y podría incluso extenderse hacia el norte, alcanzando comunas como Los Vilos, Illapel y Salamanca, con posibilidad de lluvias en el interior de Coquimbo, en Monte Patria.

