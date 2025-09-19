Fiestas Patrias 2025: ¿a qué hora llegarán las lluvias más fuertes a Chile?

En un inicio de Fiestas Patrias que se perfila más húmedo de lo habitual, la atención se centra en el pronóstico meteorológico que anticipa la llegada de un sistema frontal a la zona centro y sur del país. Con el objetivo de planificar los festejos y evitar contratiempos, miles de chilenos se preguntan a qué hora se sentirán los efectos de las precipitaciones y cuál será su intensidad, especialmente durante el fin de semana largo.