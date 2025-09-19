Benjamín Vicuña se habría enfurecido tras ver que China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía

China Suárez llamó la atención al contar en sus redes sociales que sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, llevan dos semanas concurriendo a un colegio en Turquía, donde —según expresó— están “adaptadísimos”. Benjamín Vicuña estaría muy molesto porque, al parecer, la actriz argentina no le habría comentado nada al respecto.
La revelación causó revuelo, ya que hasta hace algunas semanas se creía que los pequeños seguían escolarizados en Argentina y que durante su estadía en Turquía solo tomarían “clases de apoyo”. La publicación de la artista, en cambio, dejó abiertas varias dudas sobre la situación.
En esa línea, el periodista argentino Guido Záffora informó en el programa A la Tarde que Benjamín Vicuña habría recibido la noticia en simultáneo con la prensa, al ver la publicación de su ex. Además, comentó que, según allegados al actor, la novedad no fue bien recibida.
Benjamín Vicuña se habría enfurecido tras enterarse de que China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía
“A Vicuña se lo lleva el diablo en este momento. Evidentemente, el ”curso de apoyo" subió un nivel, porque este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y de Cabré es el mismo colegio al que iban las hijas de Wanda“, comentó el periodista.
Después, el panelista remarcó que esta nueva decisión por parte de la actriz podría intensificar las tensiones entre ellos: “Vicuña se está enterando por esta foto, porque esto eran ‘clases de apoyo’, que los chicos estaban intensificando lo que hacían en la Argentina”.
Y para profundizar, Záffora reveló: “Es una provocación, es provocador. Y lo peor de todo, el enojo más grande, tiene que ver con el tema de las ‘adicciones’, el tema del ‘papá del año’”, aseguró el comunicador.
“Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana (Magnolia y Amancio). Él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo...esto recién empieza. Lo que Vicuña está estudiando, son las acciones legales por el tema del posteo”, concluyó Guido.