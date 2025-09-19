Un español contó cómo es vivir en EE.UU. y abrió el debate sobre el “sueño americano”

Cada vez más jóvenes españoles hacen las maletas en busca de mejores oportunidades laborales en el extranjero. La falta de opciones, los bajos sueldos o la dificultad de ejercer en la profesión para la que se han formado llevan a muchos a probar suerte en otros países. Estados Unidos, con el atractivo de salarios más altos y la promesa del llamado sueño americano, suele ser uno de los destinos más deseados. Sin embargo, la realidad que muestran algunos emigrantes en redes sociales está lejos de las expectativas.
Uno de ellos es Iñigo Beraza, un joven español que decidió instalarse en EE.UU. y que ahora comparte en TikTok cómo es su día a día. Sus vídeos, que ya se han hecho virales, muestran largas jornadas laborales, rutinas agotadoras y una vida marcada por la austeridad, lo que ha generado un encendido debate entre quienes lo apoyan y quienes critican su decisión de dejar España.
Una rutina de 12,5 horas diarias
“Acompáñame en un día trabajando en Estados Unidos: ocho y media de la mañana y me dirijo al primer curro. Esto es lo que hacemos en la mañana, vamos a mover estos pallets. Así estoy de ocho y media a dos y media todas las mañanas reponiendo producto en el supermercado y que no falte de nada”, explica Beraza en uno de sus vídeos.
Tras su primera jornada, apenas tiene tiempo para descansar: “Salimos del curro un poquito antes, hoy que toca ponerse fresh. No sé si reír o llorar. Cincuenta pavos, bro. Claro que ahora llegamos a casa, nos cambiamos de ropa y nos comemos un arroz blanco sin pensárselo mucho porque entramos a las cuatro al segundo trabajo”, relata mientras se prepara para seguir pedaleando en bicicleta hacia el siguiente empleo.
En su segundo turno, Beraza trabaja de cajero hasta las diez de la noche: “Con una sonrisa al trabajo señores! Let's go to the work!”. Solo entonces regresa a casa para cenar algo rápido y dormir, antes de repetir la misma rutina al día siguiente.
Reacciones en redes: entre el apoyo y la crítica
El vídeo ha suscitado miles de comentarios en TikTok. “Irte de España para esto”, reprochaba un usuario, mientras otro ironizaba: “Trabajar 12,5 horas al día para comerte un arroz hervido y vivir en un piso compartido”.
Sin embargo, también hubo mensajes de ánimo: “Ánimo chaval, la gente trabajadora al final tiene su recompensa”, escribieron varios seguidores. Otros se mostraron incrédulos y cuestionaron: “¿Ese es el sueño americano?”.
El testimonio de Beraza ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la emigración, las condiciones laborales en España y la brecha entre la expectativa de una vida mejor en el extranjero y la realidad que encuentran muchos jóvenes.