Un español contó cómo es vivir en EE.UU. y abrió el debate sobre el “sueño americano”

Cada vez más jóvenes españoles hacen las maletas en busca de mejores oportunidades laborales en el extranjero. La falta de opciones, los bajos sueldos o la dificultad de ejercer en la profesión para la que se han formado llevan a muchos a probar suerte en otros países. Estados Unidos, con el atractivo de salarios más altos y la promesa del llamado sueño americano, suele ser uno de los destinos más deseados. Sin embargo, la realidad que muestran algunos emigrantes en redes sociales está lejos de las expectativas.