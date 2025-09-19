Secciones
"Misión cumplida": la historia de Drako, el perro que se despide en la Parada Militar 2025

Será homenajeado en el marco de la conmemoración de las Glorias del Ejército.

Hace 1 Hs

Este viernes, durante la tradicional Parada Militar en el Parque O’Higgins, se vivirá un momento cargado de emoción: la despedida de Drako, un pastor belga malinois que dejará atrás casi una década de servicio en la institución castrense.

El can, que nació el 5 de abril de 2016 como parte de una camada institucional, será homenajeado en el marco de la conmemoración de las Glorias del Ejército. Tras la ceremonia, se retirará oficialmente para comenzar una nueva vida junto a la familia de su guía.

Desde sus primeros entrenamientos, Drako destacó por su disciplina y carácter. El Ejército recuerda que “mostró un temple único, disciplina férrea y una inquebrantable lealtad”, cualidades que lo convirtieron en un integrante ejemplar de la Unidad Canina Militar del Regimiento de Policía Militar N° 1 “Santiago”.

A lo largo de su trayectoria, participó en labores de detección de explosivos, intervenciones tácticas y operaciones de seguridad militar. También fue desplegado en Jefaturas de Áreas Fronterizas y formó parte de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, donde incluso realizó descensos desde helicópteros acompañado de su guía.

"Misión cumplida"

El Sargento 2° Francisco Rodríguez, quien lo acompañó en gran parte de su carrera, subrayó la importancia del vínculo que se forma en este tipo de duplas: “El nivel de compromiso, el fiato que el amo forma con el perro es excepcional. Es muy buen perro, con un buen nivel de adiestramiento, es fenomenal, un ejemplo para los perros más nuevos”.

Además, lo describió con palabras llenas de afecto: “Mi compañero de labores, Drako, es un perro único, por su carácter, su fortaleza, es muy bueno para trabajar, con una gran energía”.

Tras la Parada Militar, Drako dejará de lado el arnés y pasará a ser parte de la familia de su guía, quienes lo recibirán en su hogar para iniciar una nueva etapa.

“Hoy, el país lo despide con orgullo y gratitud. Porque no todos los héroes llevan uniforme. Algunos, simplemente, caminan en cuatro patas, con la cabeza en alto y el corazón lleno de lealtad”, sentenció la institución. 

