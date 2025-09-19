"Misión cumplida": la historia de Drako, el perro que se despide en la Parada Militar 2025

El Sargento 2° Francisco Rodríguez, quien lo acompañó en gran parte de su carrera, subrayó la importancia del vínculo que se forma en este tipo de duplas: “El nivel de compromiso, el fiato que el amo forma con el perro es excepcional. Es muy buen perro, con un buen nivel de adiestramiento, es fenomenal, un ejemplo para los perros más nuevos”.