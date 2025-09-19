Polémica en Fiestas Patrias: una madre venezolana fue cuestionada por el baile de su hija en un acto

Un video compartido en redes sociales mostró a una niña venezolana participando en un acto escolar con motivo de las Fiestas Patrias en Chile. La pequeña, junto a sus compañeros, interpretó una danza tradicional de su país, lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios en internet.
Las reacciones no se hicieron esperar y dividieron opiniones. Mientras algunos destacaron el entusiasmo y talento de la niña, otros dejaron comentarios críticos cuestionando la presencia de una danza extranjera en la celebración chilena.
Entre los mensajes negativos se podían leer: "Es Chile el que está de fiesta, no tu país", "usted no tiene la culpa, pero son fiestas chilenas" y "baila muy lindo, pero las fiestas son chilenas, ustedes no pueden tomarse el atrevimiento".
El descargo de la mamá de la menor tras la polémica que se desató en redes sociales
Frente a la situación, la madre de la niña expresó su malestar por los comentarios y compartió cómo afectaron a su hija, según consignó BioBioChile. "Mi hija vio los mensajes negativos pasivo-agresivos y no se sintió tan bien. La verdad es que es una niña y a mí como madre me dio ansiedad", dijo en un video publicado en TikTok.
No obstante, también agradeció los mensajes de apoyo que recibió la pequeña: "Los buenos somos más, así que gracias por esos mensajes tan lindos que le dejaron, y a la gente que se tomó el atrevimiento de ponerle mensajes negativos, señores, maduren. Es una niña".
Finalmente, la mujer señaló que decidió tomarse el episodio con humor y valoró la experiencia positiva para su hija: "Me dio risa, me dio molestia, pero también me dio alegría. Gracias porque hicieron sentir a mi hija feliz y orgullosa".