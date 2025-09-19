Polémica en Fiestas Patrias: una madre venezolana fue cuestionada por el baile de su hija en un acto

Frente a la situación, la madre de la niña expresó su malestar por los comentarios y compartió cómo afectaron a su hija, según consignó BioBioChile. "Mi hija vio los mensajes negativos pasivo-agresivos y no se sintió tan bien. La verdad es que es una niña y a mí como madre me dio ansiedad", dijo en un video publicado en TikTok.