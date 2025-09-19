Secciones
Mundo

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió a la región chilena de Tarapacá: ¿hay riesgo de tsunami?

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 25 kilómetros al norte de Pica y ocurrió a una profundidad de 94 kilómetros.

Un temblor afectó a una región de Chile. Foto/Istok. Un temblor afectó a una región de Chile. Foto/Istok.
Hace 1 Hs

Este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que no existe riesgo de tsunami en las costas de Chile tras el temblor de magnitud 5.8 registrado en la región de Tarapacá.

Según el comunicado publicado en el portal web del organismo, "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile precisó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 25 kilómetros al norte de Pica y ocurrió a una profundidad de 94 kilómetros.

Las autoridades locales llaman a la calma y reiteran que se trata de un sismo de intensidad moderada, sin efectos que puedan desencadenar olas de gran magnitud.

Estos son los errores más comunes que cometen los chilenos durante un temblor o terremoto

Chile ha desarrollado una cultura sísmica que, si bien es robusta, no está exenta de errores. Pese a la frecuente exposición a temblores y terremotos, existen reacciones comunes que, lejos de proteger, pueden poner en riesgo la seguridad de las personas durante un evento sísmico.

Comprender cuáles son estas equivocaciones habituales es crucial para mejorar la respuesta individual y colectiva. Desde la tendencia a subestimar la fuerza de un movimiento, hasta acciones impulsivas, identificar y corregir estos comportamientos puede marcar la diferencia en un país donde la tierra tiembla con regularidad.

Durante un temblor o terremoto, el miedo y la falta de conocimiento suelen llevar a cometer errores que agravan el peligro. Estas son algunas de las acciones más comunes que los expertos recomiendan evitar:

- Salir corriendo y empujar a otras personas: huir en pánico puede provocar caídas, atropellos o causar avalanchas humanas.

- Refugiarse bajo marcos de puertas: esta antigua recomendación ya no es válida. Pueden derrumbarse. Es preferible ubicarse cerca de columnas o debajo de muebles sólidos.

- Bloquear salidas: obstaculizar rutas de evacuación impide que otras personas puedan salir con rapidez. Las vías deben mantenerse despejadas.

- Acercarse a ventanas o balcones: el vidrio puede romperse y causar heridas graves.

- Usar el ascensor: nunca debe utilizarse en un sismo. Existe el riesgo de quedar atrapado si el sistema falla.

- Estacionar cerca de postes, puentes o edificios: estructuras inestables pueden colapsar y dañar los vehículos o poner en riesgo a sus ocupantes.

- Encender velas o fósforos: si hay una fuga de gas, puede desencadenarse un incendio o explosión.

- Realizar llamadas innecesarias: durante un sismo, las redes suelen saturarse. Reserva las líneas para emergencias.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

Fiestas Patrias en Chile: ¿cómo funcionarán los supermercados durante el 18 y 19 de septiembre?

Fiestas Patrias en Chile: ¿cómo funcionarán los supermercados durante el 18 y 19 de septiembre?

Sueldo mínimo en Chile: ¿cuándo será el próximo aumento?

Sueldo mínimo en Chile: ¿cuándo será el próximo aumento?

Cortes de luz: La Condes, Recoleta y diez comunas más afectadas este martes por trabajos de Enel

Cortes de luz: La Condes, Recoleta y diez comunas más afectadas este martes por trabajos de Enel

Cortes de luz en Chile: Enel anunció que ocho comunas se verán afectadas este viernes

Cortes de luz en Chile: Enel anunció que ocho comunas se verán afectadas este viernes

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Comentarios