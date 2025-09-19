Sueldo mínimo en Chile: ¿cuándo será el próximo aumento?

El Congreso chileno aprobó el proyecto que establece un aumento al ingreso mínimo mensual, resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La iniciativa se implementará en dos etapas, con un incremento inmediato y otro programado a futuro.
De esta manera, se acerca la segunda alza del sueldo mínimo contemplada en el proyecto, que permitirá que el ingreso mínimo mensual alcance su máximo histórico.
Tras el aumento registrado el pasado 1 de mayo de 2025, que fijó el sueldo mínimo en $529.000, se sumará un nuevo incremento el 1 de enero de 2026, elevando el monto a $539.000.
Sueldo mínimo en Chile: ¿cuántos trabajadores se verán beneficiados a partir de enero?
El reajuste beneficiará a aproximadamente 950.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Además, el proyecto contempla un ajuste en los montos del Subsidio Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal, así como medidas de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con el objetivo de facilitar la implementación del alza.
Según indicó el Gobierno, este aumento representa un hito histórico: al inicio de la actual administración, el ingreso mínimo era de $350.000, cifra que en 2024 ya había alcanzado los $500.000.