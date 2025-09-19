Secciones
Mundo

Sueldo mínimo en Chile: ¿cuándo será el próximo aumento?

Tras un aumento récord en mayo de 2025, los trabajadores esperan la segunda alza del ingreso mínimo. Conoce cómo impactará y las fechas confirmadas.

Foto/IStock. Foto/IStock.
Hace 1 Hs

El Congreso chileno aprobó el proyecto que establece un aumento al ingreso mínimo mensual, resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La iniciativa se implementará en dos etapas, con un incremento inmediato y otro programado a futuro.

De esta manera, se acerca la segunda alza del sueldo mínimo contemplada en el proyecto, que permitirá que el ingreso mínimo mensual alcance su máximo histórico.

Tras el aumento registrado el pasado 1 de mayo de 2025, que fijó el sueldo mínimo en $529.000, se sumará un nuevo incremento el 1 de enero de 2026, elevando el monto a $539.000.

Sueldo mínimo en Chile: ¿cuántos trabajadores se verán beneficiados a partir de enero? 

El reajuste beneficiará a aproximadamente 950.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Además, el proyecto contempla un ajuste en los montos del Subsidio Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal, así como medidas de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con el objetivo de facilitar la implementación del alza.

Según indicó el Gobierno, este aumento representa un hito histórico: al inicio de la actual administración, el ingreso mínimo era de $350.000, cifra que en 2024 ya había alcanzado los $500.000.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

Fiestas Patrias en Chile: ¿cómo funcionarán los supermercados durante el 18 y 19 de septiembre?

Fiestas Patrias en Chile: ¿cómo funcionarán los supermercados durante el 18 y 19 de septiembre?

Cortes de luz: La Condes, Recoleta y diez comunas más afectadas este martes por trabajos de Enel

Cortes de luz: La Condes, Recoleta y diez comunas más afectadas este martes por trabajos de Enel

Cortes de luz en Chile: Enel anunció que ocho comunas se verán afectadas este viernes

Cortes de luz en Chile: Enel anunció que ocho comunas se verán afectadas este viernes

Cortes de luz en Chile: Enel confirmó que nueve comunas de Santiago serán afectadas este lunes

Cortes de luz en Chile: Enel confirmó que nueve comunas de Santiago serán afectadas este lunes

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Comentarios