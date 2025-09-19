Fiestas Patrias 2025: un historiador explicó el origen de la cueca, el emblemático baile chileno

Lo que muchos desconocen es que la cueca no nació en aislamiento. Su “hermana” se encuentra en Perú: la marinera, una danza elegante y cadenciosa que también forma parte del patrimonio cultural latinoamericano. Ambas tienen un origen común en la zamacueca, un baile popular que floreció en el Virreinato del Perú durante los siglos XVIII y XIX y que luego se difundió por toda Sudamérica.