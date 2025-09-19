Secciones
Fiestas Patrias 2025: un historiador explicó el origen de la cueca, el emblemático baile chileno

Con cada paso y cada giro narra relatos de amor, picardía y cultura popular que se transmiten de generación en generación.

La cueca, el emblemático baile nacional de Chile. La cueca, el emblemático baile nacional de Chile. Foto/Shutterstock.
Hace 1 Hs

Zapateo firme, pañuelo al viento, versos llenos de picardía y un ritmo que se siente en el corazón. Así se vive la cueca, la tradición más emblemática de las Fiestas Patrias en Chile. Cada septiembre, miles de parejas salen a la pista para revivir un baile que no solo entretiene, sino que narra historias de amor, humor y picardía popular.

¿Cuál es el monto de la multa por no instalar la bandera chilena en Fiestas Patrias?

Lo que muchos desconocen es que la cueca no nació en aislamiento. Su “hermana” se encuentra en Perú: la marinera, una danza elegante y cadenciosa que también forma parte del patrimonio cultural latinoamericano. Ambas tienen un origen común en la zamacueca, un baile popular que floreció en el Virreinato del Perú durante los siglos XVIII y XIX y que luego se difundió por toda Sudamérica.

Fiestas Patrias 2025: cuál es el origen de este tradicional baile

Con influencias españolas, africanas e indígenas, la zamacueca tomó distintos caminos según el país. En Chile se convirtió en un baile campesino y festivo, marcado por la fuerza expresiva y la picardía de sus versos. En Perú, evolucionó hacia la marinera, más refinada y elegante, rebautizada a fines del siglo XIX en honor a la Marina de Guerra del Perú, consignó el portal Página 7. 

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Sobre estas raíces compartidas, La Torre explica: “La cueca refleja la identidad del Chile popular, con un zapateo vigoroso y versos llenos de humor; mientras que la marinera expresa la coquetería y el refinamiento de la tradición peruana. No obstante, la cueca chilena fue muy popular en el Perú, donde se conocía como ‘la chilena’, e influyó en lo que después pasó a llamarse marinera”.

Hoy, la cueca chilena y la marinera peruana siguen manteniendo vivo ese legado común. Con el pañuelo como símbolo de cortejo, ambas danzas no solo representan a sus países, sino que también recuerdan que comparten raíces históricas y culturales, nacidas de la misma tradición latinoamericana.

Santiago de ChileChileFiestas PatriasFiestas Patrias Chile
