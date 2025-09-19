El fuerte enojo de Pamela Díaz con la directora de programación de Canal 13: ¿qué fue lo que pasó?

Pamela Díaz se refirió a la confusión que se generó tras el anuncio de Pamela Díaz Sanhueza como nueva directora de programación de Canal 13. La animadora explicó que muchas personas creen erróneamente que ella asumió el cargo, situación que incluso provocó bromas de su compañero Nacho Pop.
Todo comenzó cuando el notero de Hay que decirlo le comentó a “La Fiera”: “La gente cree que eres mi jefa”, recordando que Pamela Díaz Sanhueza fue productora ejecutiva del matinal Tu Día desde 2022 y recientemente asumió la dirección de programación en Inés Matte Urrejola.
“Lo he comentado y mucha gente me dice: ‘¡por qué la pusieron a ella!’. Y yo les digo: ‘¡no, es un alcance de nombres!’“, relató Nacho Pop mientras la animadora reía ante la confusión.
El motivo de la molestia de Pamela Díaz con su jefa
Más adelante, la conductora aclaró: “Queremos aclarar, querida people, que hoy día nuestra jefecita, la directora de programación, sale un comunicado... Pamela Díaz se llama. Entonces, la gente cree que soy yo. Pero voy a decir algo: estoy muy enojada con nuestra jefa”.
Recordó su experiencia con la profesional anteriormente en TVN, hija del ‘Tata’ Díaz: “Mucha gente en ese momento me escribía a mí porque ella estaba encargada del matinal y me decían: ‘¿a qué hora es la pauta?’. Era todos los días un hueón nuevo. Durante un mes, estuve ya un poquito cansada“.
Incluso, la animadora admitió que decidió jugar con la confusión: “Y un día dije ‘voy a jugar a esta cuestión’ y digo ‘ya, mañana a tal hora’ (...) Me creyeron”.
Por último, la animadora explicó la dinámica con su actual jefa. “Pero Pamela Díaz, mi jefa actual... Porque ella es la mala y yo soy la buena Pamela Díaz... Ella... Me llamaron para dos campañas y no dio mi teléfono, se aburrió de que la llamaran pa’ cuestiones y no lo dio, y era una marca muy importante”, sentenció.