Iker Jiménez, indignado por los fallos en las pulseras telemáticas contra maltratadores: “Es tremendo, es un escándalo”

El presentador criticó en Horizonte los errores técnicos y la pérdida de datos en el sistema de control de agresores con órdenes de alejamiento.

Hace 3 Hs

Las pulseras telemáticas contra el maltrato en España están en el centro de la polémica por una serie de fallos técnicos y el borrado de datos durante la transición a una nueva empresa concesionaria. Estos dispositivos, implantados en 2009, sirven para supervisar a agresores con órdenes de alejamiento y alertar a las víctimas si su maltratador se acerca, además de registrar pruebas sobre posibles quebrantos de esas medidas cautelares.

Sin embargo, entre junio y diciembre de 2024, un error informático en el traspaso de la gestión provocó la pérdida de datos de localización previos a marzo de 2024. Este vacío de información resultó crucial, ya que impidió acreditar el cumplimiento de órdenes de alejamiento en varios procesos judiciales, lo que terminó en sobreseimientos y absoluciones en algunos casos.

El tema fue abordado en el programa Horizonte (Cuatro), donde la periodista Beatriz Talegón denunció que “miles de mujeres han quedado en una situación de peligro y de riesgo”. Talegón recalcó: “Una mujer denuncia, se dicta una medida cautelar, se le entrega un dispositivo para que viva más segura… y resulta que ese sistema falla”.

Por su parte, Carmen Porter alertó sobre la fiabilidad de los nuevos modelos de pulseras, asegurando que algunos de ellos solo se encontraban en páginas de venta online de origen chino, lo que generó dudas sobre su calidad y eficacia.

Finalmente, Iker Jiménez cerró el debate con una intervención breve pero contundente: “Es tremendo, es un escándalo”, dijo visiblemente indignado antes de dar paso al siguiente tema del programa.

La controversia reabre el debate sobre la seguridad y la fiabilidad de los sistemas de protección para víctimas de violencia de género en España, especialmente en un contexto en el que la tecnología se convierte en herramienta clave para salvar vidas.

