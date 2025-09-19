Iker Jiménez, indignado por los fallos en las pulseras telemáticas contra maltratadores: “Es tremendo, es un escándalo”

Las pulseras telemáticas contra el maltrato en España están en el centro de la polémica por una serie de fallos técnicos y el borrado de datos durante la transición a una nueva empresa concesionaria. Estos dispositivos, implantados en 2009, sirven para supervisar a agresores con órdenes de alejamiento y alertar a las víctimas si su maltratador se acerca, además de registrar pruebas sobre posibles quebrantos de esas medidas cautelares.