Ibai Llanos se hace viral con una imagen creada por IA: se abraza a sí mismo antes y después de perder 65 kilos

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de España y del mundo, ha vuelto a ser noticia en redes sociales. Pero en esta ocasión no ha sido por un directo, un torneo de eSports o un nuevo evento, sino por una imagen viral en la que aparece abrazándose a sí mismo: una versión de su antiguo físico frente a su aspecto actual, tras perder más de 65 kilos en el último año.