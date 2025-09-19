Ibai Llanos se hace viral con una imagen creada por IA: se abraza a sí mismo antes y después de perder 65 kilos

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de España y del mundo, ha vuelto a ser noticia en redes sociales. Pero en esta ocasión no ha sido por un directo, un torneo de eSports o un nuevo evento, sino por una imagen viral en la que aparece abrazándose a sí mismo: una versión de su antiguo físico frente a su aspecto actual, tras perder más de 65 kilos en el último año.
La foto, que a primera vista parece real, en realidad nunca existió. Fue creada mediante inteligencia artificial con la nueva herramienta de Google llamada Nano Banana, incluida dentro del modelo Gemini 2.5 Flash Image. Esta tecnología se ha convertido en una de las funciones más utilizadas en las últimas semanas, ya que permite generar imágenes desde cero o editar fotografías existentes con un nivel de realismo difícil de alcanzar en otras aplicaciones.
Nano Banana no solo crea imágenes fotorrealistas, sino que además mantiene la coherencia en el estilo y en la representación del personaje, algo clave para lograr resultados que parecen auténticos. De ahí que la composición de Ibai abrazándose a sí mismo haya provocado tanta sorpresa entre sus seguidores.
No es la primera vez que la IA genera contenido viral relacionado con streamers. Hace poco, AuronPlay compartió otra imagen hiperrealista que también se propagó con rapidez: en ella aparecía abrazado a Ibai, pero con una estética basada en uno de los memes más populares sobre la transformación física del bilbaíno.
Cómo crear imágenes con Nano Banana en Gemini
La herramienta que ha dado vida a estas imágenes ya está disponible para cualquier usuario. Los pasos son sencillos:
- Accede a Gemini, descargando la aplicación en Android o iOS.
- Sube tu foto (opcional, pero recomendable) si quieres editar una imagen propia.
- Escribe tu prompt, es decir, las instrucciones para la IA. Ejemplo: “Pon a esta persona junto a (nombre de un famoso o amigo) en una foto estilo vintage con flash, ambos sonriendo y mirando a cámara.”
- Presiona Generar. Si el resultado no es perfecto, puedes pedirle cambios hasta que se acerque a lo que buscas.
Con esta tendencia, Ibai vuelve a ser protagonista en el universo digital, demostrando que no solo sus directos mueven a millones, sino que también su cambio físico y la tecnología de IA pueden convertirlo en centro de conversación global.