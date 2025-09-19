Secciones
Mundo

Este es el restaurante preferido del chef Dabiz Muñoz en Madrid

El creador de DiverXO, considerado uno de los mejores cocineros del mundo, realizó un insoslayable posteo en sus redes sociales.

Este es el restaurante preferido del chef Dabiz Muñoz en Madrid
Hace 1 Hs

El chef Dabiz Muñoz, creador de DiverXO y considerado uno de los mejores cocineros del mundo, ha compartido en sus redes sociales cuál es actualmente uno de sus restaurantes favoritos en Madrid. Se trata de Ugo Chan, un local de cocina japo-castiza que, en apenas unos años, se ha convertido en referencia gastronómica de la capital.

Dabiz Muñoz analiza la gastronomía madrileña

En una reflexión publicada en su cuenta de Instagram, Muñoz destacó el auge de la restauración en la capital española:

“Madrid ahora mismo vive, a nivel gastronómico, un momento único, apasionante y lleno de aperturas de gente joven con mucho talento. Es difícil llegar, pero es más difícil todavía mantenerse”.

Para el chef, en una ciudad donde cada semana se anuncian nuevas aperturas “como las mejores del año”, lo realmente complicado es consolidarse en el tiempo.

Ugo Chan, el restaurante recomendado por Dabiz Muñoz

Muñoz confesó que uno de los locales que más le ha sorprendido en los últimos años es Ugo Chan, dirigido por el chef Hugo Muñoz.

“El sitio del que os hablo ha llegado hace poco, unos años, pero se ha convertido en una referencia para la ciudad y en uno de mis absolutos favoritos para comer. Es divertido, personal, creativo, diferente y, sobre todo, buenísimo”, aseguró el cocinero de DiverXO.

El restaurante, inaugurado en 2022, ha logrado una estrella Michelin y fue reconocido como el mejor restaurante de Madrid en 2023 por la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad.

La propuesta gastronómica de Ugo Chan

La cocina de Ugo Chan combina la tradición japonesa con toques castizos y guiños a referentes internacionales. Entre sus elaboraciones más celebradas se encuentran:

Gyozas de callos a la madrileña.

Tartar de toro con gelée de anguila ahumada, caviar iraní y vichyssoise de coliflor (homenaje a Robuchon).

Nigiri de pescado blanco con grasa de cerdo ibérico y yuzu kosho.

Temaki de “kebap” de mollejas de cordero al carbón.

También destacan la merluza al vapor macerada en koji con espuma de su cabeza, inspirada en el restaurante madrileño Sacha, y la ensaladilla rusa con guisante lágrima del Maresme.

Dabiz Muñoz, apoyo al talento joven

Además de elogiar el proyecto, el chef quiso reconocer públicamente el talento de su colega:

“Hay mucho talento y mucho oficio en las manos y la cabeza de @hugomunozchef”, escribió en Instagram.

Con esta recomendación, Dabiz Muñoz vuelve a demostrar que, además de revolucionar la alta cocina con DiverXO, sigue muy de cerca las propuestas que emergen en Madrid y apoya a las nuevas generaciones de cocineros que buscan dejar huella en la gastronomía española.

Temas EspañaMadrid
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Protestas pro Palestina en Madrid obligan a suspender la última etapa de la Vuelta a España 2025

Protestas pro Palestina en Madrid obligan a suspender la última etapa de la Vuelta a España 2025

Estudiante denuncia el problema de la vivienda en Madrid: “Por un cuchitril te piden 500 euros y compartes piso con 7 personas”

Estudiante denuncia el problema de la vivienda en Madrid: “Por un cuchitril te piden 500 euros y compartes piso con 7 personas”

Tapas, plato principal y postre por 14,50 €: el menú que arrasa en Madrid

Tapas, plato principal y postre por 14,50 €: el menú que arrasa en Madrid

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
4

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?
6

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Tucumán ya igualó la cifra de fallecidos de 2024 y se refuerza el debate por la ciclovía a El Cadillal

Tucumán ya igualó la cifra de fallecidos de 2024 y se refuerza el debate por la ciclovía a El Cadillal

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Comentarios