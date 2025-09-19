Este es el restaurante preferido del chef Dabiz Muñoz en Madrid

El chef Dabiz Muñoz, creador de DiverXO y considerado uno de los mejores cocineros del mundo, ha compartido en sus redes sociales cuál es actualmente uno de sus restaurantes favoritos en Madrid. Se trata de Ugo Chan, un local de cocina japo-castiza que, en apenas unos años, se ha convertido en referencia gastronómica de la capital.
Dabiz Muñoz analiza la gastronomía madrileña
En una reflexión publicada en su cuenta de Instagram, Muñoz destacó el auge de la restauración en la capital española:
“Madrid ahora mismo vive, a nivel gastronómico, un momento único, apasionante y lleno de aperturas de gente joven con mucho talento. Es difícil llegar, pero es más difícil todavía mantenerse”.
Para el chef, en una ciudad donde cada semana se anuncian nuevas aperturas “como las mejores del año”, lo realmente complicado es consolidarse en el tiempo.
Ugo Chan, el restaurante recomendado por Dabiz Muñoz
Muñoz confesó que uno de los locales que más le ha sorprendido en los últimos años es Ugo Chan, dirigido por el chef Hugo Muñoz.
“El sitio del que os hablo ha llegado hace poco, unos años, pero se ha convertido en una referencia para la ciudad y en uno de mis absolutos favoritos para comer. Es divertido, personal, creativo, diferente y, sobre todo, buenísimo”, aseguró el cocinero de DiverXO.
El restaurante, inaugurado en 2022, ha logrado una estrella Michelin y fue reconocido como el mejor restaurante de Madrid en 2023 por la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad.
La propuesta gastronómica de Ugo Chan
La cocina de Ugo Chan combina la tradición japonesa con toques castizos y guiños a referentes internacionales. Entre sus elaboraciones más celebradas se encuentran:
Gyozas de callos a la madrileña.
Tartar de toro con gelée de anguila ahumada, caviar iraní y vichyssoise de coliflor (homenaje a Robuchon).
Nigiri de pescado blanco con grasa de cerdo ibérico y yuzu kosho.
Temaki de “kebap” de mollejas de cordero al carbón.
También destacan la merluza al vapor macerada en koji con espuma de su cabeza, inspirada en el restaurante madrileño Sacha, y la ensaladilla rusa con guisante lágrima del Maresme.
Dabiz Muñoz, apoyo al talento joven
Además de elogiar el proyecto, el chef quiso reconocer públicamente el talento de su colega:
“Hay mucho talento y mucho oficio en las manos y la cabeza de @hugomunozchef”, escribió en Instagram.
Con esta recomendación, Dabiz Muñoz vuelve a demostrar que, además de revolucionar la alta cocina con DiverXO, sigue muy de cerca las propuestas que emergen en Madrid y apoya a las nuevas generaciones de cocineros que buscan dejar huella en la gastronomía española.