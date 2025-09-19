Ester Expósito se sincera en "La Revuelta" sobre sus parejas del gremio: "Ya me he cansado"

Ester Expósito volvió a ser protagonista televisiva este jueves en La Revuelta, el programa que conduce David Broncano en prime time. La actriz acudió al plató junto a Mirela Blaic para presentar su última película, El Talento, que se encuentra en cines desde hace tres semanas. Ambas intérpretes aprovecharon la ocasión para reivindicar la importancia de acudir a las salas: “Llevamos ya tres semanas… Luego que si el cine se muere”, advirtieron entre risas mientras el público pedía entradas gratis.
Entre las preguntas del presentador, surgió el debate sobre mantener relaciones sentimentales con compañeros de profesión. Mirela Blaic fue la primera en responder, asegurando que nunca ha tenido parejas actores o actrices: “No me lío con actores. Artistas sí, mi chico es tatuador y DJ, pero del mundo de la interpretación, no”, confesó.
Ester Expósito, por su parte, reconoció que su experiencia ha sido distinta: “Yo solo he tenido noviazgos con compañeros”. Broncano, curioso, le preguntó si en realidad le gustaría dejar de hacerlo. La actriz fue tajante: “Ya me he cansado. No porque tenga nada de malo, pero quiero algo que no tenga nada que ver. Es que también te retroalimentas, estás todo el rato hablando de lo mismo, y somos muy intensos”.
Una charla distendida en televisión
La conversación continuó con un toque de humor gracias a la intervención de Mirela, que imaginó cómo sería la convivencia con un actor: “Yo me imagino llegando a casa y que sea ‘mi amor, hoy la escena… en esta escena me he dado cuenta de tal…’. Me daría mucha pereza”.
El público celebró la sinceridad de las intérpretes, que combinaron la promoción de El Talento con momentos de cercanía y complicidad. Una aparición televisiva que, una vez más, colocó a Ester Expósito entre los temas más comentados de la jornada.