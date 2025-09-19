Miri Pérez-Cabrero se dio el susto de su vida en Supervivientes All Stars tras cortarse con un machete

El accidente de Miri en Supervivientes All Stars

Miri, que ya participó en la edición de 2024 donde resistió más de 100 días en Honduras, regresó al formato con el objetivo de superar su marca y demostrar su fortaleza. Durante una de sus jornadas, decidió construir un tendedero para no seguir dejando la ropa sobre las rocas, ya que “huele mucho a mar y se llena de cangrejos”.