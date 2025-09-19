Secciones
Mundo

Miri Pérez-Cabrero se dio el susto de su vida en Supervivientes All Stars tras cortarse con un machete

A pesar del dolor y el sangrado, Miri intentó continuar con la tarea durante unos minutos. Luego entregó el machete a su compañero Tony Spina, se lavó la herida en el mar y fue atendida por los sanitarios del programa

iri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All Stars'.MEDIASET iri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All Stars'.MEDIASET
Hace 1 Hs

Los riesgos en Supervivientes All Stars van más allá de la convivencia, los temporales y los insectos. En esta ocasión, la concursante Miri Pérez-Cabrero sufrió un accidente mientras intentaba improvisar un tendedero en los Cayos Cochinos. La cocinera y actriz se cortó con un machete y tuvo que ser atendida de urgencia por el equipo médico del reality.

Miri Pérez-Cabrero se dio el susto de su vida en Supervivientes All Stars tras cortarse con un machete

El accidente de Miri en Supervivientes All Stars

Miri, que ya participó en la edición de 2024 donde resistió más de 100 días en Honduras, regresó al formato con el objetivo de superar su marca y demostrar su fortaleza. Durante una de sus jornadas, decidió construir un tendedero para no seguir dejando la ropa sobre las rocas, ya que “huele mucho a mar y se llena de cangrejos”.

Armada con un tronco y un machete, se lanzó a la tarea de bricolaje. Sin embargo, un mal movimiento le provocó un corte en la punta de uno de sus dedos. Según las imágenes emitidas por Telecinco, la herida fue tan profunda que se le desprendió un pequeño trozo de piel.

El equipo médico intervino de inmediato

A pesar del dolor y el sangrado, Miri intentó continuar con la tarea durante unos minutos. Luego entregó el machete a su compañero Tony Spina, se lavó la herida en el mar y fue atendida por los sanitarios del programa. El equipo médico le desinfectó el corte y le vendó el dedo para evitar complicaciones.

“Tendré el dedo así para siempre”, comentó la concursante, resignada, tras ver el alcance de la lesión.

Un obstáculo más en su aventura en Honduras

El accidente no ha frenado la determinación de Miri en Supervivientes All Stars. Fiel a su espíritu competitivo, la cocinera aseguró que seguirá dando lo mejor de sí misma en la aventura, pese a las adversidades.

Con este incidente, el reality vuelve a demostrar que la supervivencia en los Cayos Cochinos no solo implica superar el hambre o la falta de comodidades, sino también manejar con precaución herramientas básicas como el machete, que se convierten en un arma de doble filo para los concursantes.

Temas EspañaHonduras
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Qué es la nueva etiqueta roja de la DGT y qué significa cuando la veas en un coche

Qué es la nueva "etiqueta roja" de la DGT y qué significa cuando la veas en un coche

Cierra una de las discotecas más antiguas de España y referente de la noche en Toledo

Cierra una de las discotecas más antiguas de España y referente de la noche en Toledo

La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
4

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?
6

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Tucumán ya igualó la cifra de fallecidos de 2024 y se refuerza el debate por la ciclovía a El Cadillal

Tucumán ya igualó la cifra de fallecidos de 2024 y se refuerza el debate por la ciclovía a El Cadillal

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Comentarios