Miri Pérez-Cabrero se dio el susto de su vida en Supervivientes All Stars tras cortarse con un machete

Los riesgos en Supervivientes All Stars van más allá de la convivencia, los temporales y los insectos. En esta ocasión, la concursante Miri Pérez-Cabrero sufrió un accidente mientras intentaba improvisar un tendedero en los Cayos Cochinos. La cocinera y actriz se cortó con un machete y tuvo que ser atendida de urgencia por el equipo médico del reality.
El accidente de Miri en Supervivientes All Stars
Miri, que ya participó en la edición de 2024 donde resistió más de 100 días en Honduras, regresó al formato con el objetivo de superar su marca y demostrar su fortaleza. Durante una de sus jornadas, decidió construir un tendedero para no seguir dejando la ropa sobre las rocas, ya que “huele mucho a mar y se llena de cangrejos”.
Armada con un tronco y un machete, se lanzó a la tarea de bricolaje. Sin embargo, un mal movimiento le provocó un corte en la punta de uno de sus dedos. Según las imágenes emitidas por Telecinco, la herida fue tan profunda que se le desprendió un pequeño trozo de piel.
El equipo médico intervino de inmediato
A pesar del dolor y el sangrado, Miri intentó continuar con la tarea durante unos minutos. Luego entregó el machete a su compañero Tony Spina, se lavó la herida en el mar y fue atendida por los sanitarios del programa. El equipo médico le desinfectó el corte y le vendó el dedo para evitar complicaciones.
“Tendré el dedo así para siempre”, comentó la concursante, resignada, tras ver el alcance de la lesión.
Un obstáculo más en su aventura en Honduras
El accidente no ha frenado la determinación de Miri en Supervivientes All Stars. Fiel a su espíritu competitivo, la cocinera aseguró que seguirá dando lo mejor de sí misma en la aventura, pese a las adversidades.
Con este incidente, el reality vuelve a demostrar que la supervivencia en los Cayos Cochinos no solo implica superar el hambre o la falta de comodidades, sino también manejar con precaución herramientas básicas como el machete, que se convierten en un arma de doble filo para los concursantes.