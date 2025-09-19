Secciones
España

El otoño llega con desplome térmico de hasta 20 grados y lluvias en gran parte de España

Tras una semana con temperaturas propias del verano y máximas de hasta 40 grados, la entrada de una masa de aire polar cambiará radicalmente el tiempo.

El otoño llega con desplome térmico de hasta 20 grados y lluvias en gran parte de España
Hace 1 Hs

El calor extremo que ha dominado la Península en los últimos días tiene las horas contadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored, a partir del sábado 21 de septiembre la llegada de una masa de aire polar y la aproximación de una vaguada provocarán un giro radical en el tiempo: lluvias, tormentas y un desplome en los termómetros que en algunos puntos alcanzará los 20 grados menos en apenas cinco días.

El viernes 20 de septiembre todavía estará marcado por el calor anómalo, con 40 grados en el valle del Guadalquivir, 38 en el centro y sur, y hasta 35 en la mitad norte. Sin embargo, la entrada de humedad favorecerá tormentas en zonas de montaña del norte y en Canarias, con posibilidad de granizo en Aragón y Cataluña.

Será el sábado cuando se inicie el cambio: un frente asociado a la vaguada recorrerá de oeste a este la Península, dejando chubascos y tormentas fuertes en el Cantábrico y áreas montañosas del este. En Galicia y el noroeste soplarán vientos de poniente con rachas fuertes, mientras que en el sur predominarán los vientos de levante.

El domingo llega el aire polar

El domingo, el frente se extenderá por gran parte del país, con precipitaciones generalizadas, menos probables en el suroeste y sureste, y más intensas en el norte y noreste. Según José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored, “entre el 22 y el 25 de septiembre el aire polar asaltará España”, provocando un notable refrescamiento salvo en áreas mediterráneas y Baleares.

Los expertos advierten que el lunes podría ser inusualmente frío para la época, con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal.

Ciudades más afectadas por el desplome térmico

- Bilbao: la mayor caída, de 37 grados a 17 entre el jueves y el lunes (-20).

- Madrid: de 35 a 19 grados, descenso de 16 grados.

- Sevilla: de 38 a 30 grados, bajada de 8 grados.

- Barcelona: de 28 a 24 grados, descenso más moderado (-4).

- Valencia: el desplome llegará el martes, pasando de 30 a 26 grados.

Además, el lunes se prevén mínimas de 4 grados en Burgos y de 5 grados en Ávila, León, Lugo, Palencia y Soria, con máximas que apenas rondarán los 15-18 grados. En contraste, las temperaturas más altas se registrarán en el sureste: Alicante (33), Murcia (32), Málaga (30), Sevilla (30) y Córdoba (30).

Un arranque otoñal marcado por contrastes

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, recuerda que estos vaivenes meteorológicos “son característicos del otoño en España”, con cambios bruscos y episodios de tormentas. En los próximos días, el país pasará en pocas horas de un verano sofocante a un otoño frío y lluvioso, con descensos térmicos que marcarán el inicio de la nueva estación.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sirat se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026
1

"Sirat" se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026
2

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026

El otoño llega con desplome térmico de hasta 20 grados y lluvias en gran parte de España
3

El otoño llega con desplome térmico de hasta 20 grados y lluvias en gran parte de España

Ester Expósito se sincera en La Revuelta sobre sus parejas del gremio: Ya me he cansado
4

Ester Expósito se sincera en "La Revuelta" sobre sus parejas del gremio: "Ya me he cansado"

Más Noticias
Sirat se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

"Sirat" se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026

Ester Expósito se sincera en La Revuelta sobre sus parejas del gremio: Ya me he cansado

Ester Expósito se sincera en "La Revuelta" sobre sus parejas del gremio: "Ya me he cansado"

Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

Cómo es la vida de Luis Miguel en Madrid: nueva casa, noches de ocio y vida en pareja junto a Paloma Cuevas

Cómo es la vida de Luis Miguel en Madrid: nueva casa, noches de ocio y vida en pareja junto a Paloma Cuevas

Aitana y Alejandro Sanz lideran la representación española en los Latin Grammy 2025

Aitana y Alejandro Sanz lideran la representación española en los Latin Grammy 2025

Una empresa alemana busca trabajadores españoles: sueldos de hasta 2.400 euros y gastos de viaje incluidos

Una empresa alemana busca trabajadores españoles: sueldos de hasta 2.400 euros y gastos de viaje incluidos

Rauw Alejandro no consigue vender la mansión modernista que compró en Cataluña durante su relación con Rosalía

Rauw Alejandro no consigue vender la mansión modernista que compró en Cataluña durante su relación con Rosalía

Comentarios