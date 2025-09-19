El otoño llega con desplome térmico de hasta 20 grados y lluvias en gran parte de España

El calor extremo que ha dominado la Península en los últimos días tiene las horas contadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored, a partir del sábado 21 de septiembre la llegada de una masa de aire polar y la aproximación de una vaguada provocarán un giro radical en el tiempo: lluvias, tormentas y un desplome en los termómetros que en algunos puntos alcanzará los 20 grados menos en apenas cinco días.