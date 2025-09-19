Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026

La primavera madrileña explotó este jueves en la Plaza Mayor de Madrid con el esperado desfile de Carolina Herrera, en lo que ya se considera el evento de moda más importante celebrado en la ciudad. La firma, perteneciente al grupo Puig, desplegó un palenque rosa palo que jugaba con la luz del atardecer y las farolas históricas de la plaza, transformando el espacio en una gigantesca linterna de papel iluminada a vista de dron. Un espectáculo pensado al milímetro, fiel al estilo grandilocuente de la casa.