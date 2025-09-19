Secciones
España

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026

La firma neoyorquina de Puig convirtió el corazón de la capital en el escenario de moda más espectacular de su historia.

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026 FOTO/EFE
Hace 8 Min

La primavera madrileña explotó este jueves en la Plaza Mayor de Madrid con el esperado desfile de Carolina Herrera, en lo que ya se considera el evento de moda más importante celebrado en la ciudad. La firma, perteneciente al grupo Puig, desplegó un palenque rosa palo que jugaba con la luz del atardecer y las farolas históricas de la plaza, transformando el espacio en una gigantesca linterna de papel iluminada a vista de dron. Un espectáculo pensado al milímetro, fiel al estilo grandilocuente de la casa.

Una primera fila de estrellas

La cita atrajo a un desfile de celebridades: Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Najwa Nimri, Bibiana Fernández, Aitana Sánchez-Gijón, Isabel Preysler, acompañada de Manolo Falcó y Lorenzo Castillo, Hiba Abouk, Macarena Gómez, Martiño Rivas, Carmen Lomana, además de la supermodelo Vittoria Ceretti, nueva imagen del perfume La Bomba. También se dejaron ver influencers, creadores nocturnos como Edgar Kerri y Laura Vandall, y la cantante Jeanette, cuya icónica Porque te vas se convirtió en leitmotiv del desfile.

Mientras tanto, los vecinos de la Plaza Mayor miraban desde los balcones cerveza en mano, recuperando por un instante ese Madrid previo a la gentrificación que tanto inspira al mito de la capital.

Wes Gordon y el legado de Carolina Herrera

Con la Casa de la Panadería como backstage, el director creativo Wes Gordon presentó una colección que reafirma su habilidad para reinterpretar el legado de Carolina Herrera. La paleta cromática clásica de la firma –rojo intenso, fucsia, blanco y negro– se amplió hacia azafranes, malvas, dorados y beige, componiendo un auténtico ramo floral para la primavera 2026.

Entre las propuestas desfilaron vestidos largos y muy cortos, aberturas arriesgadas, volúmenes arquitectónicos, faldas lápiz, pantalones capri, volantes y estampados florales, como el que lució Esther Cañadas, gran icono del show. Tampoco faltaron los cuadros, los lunares y el lanzamiento del nuevo bolso Mimi, un cubo de cuero con cierre dorado que promete convertirse en objeto de deseo.

La inspiración madrileña estuvo muy presente: bordados vernáculos, capas de Seseña, transparencias con ballenas a la vista y detalles goyescos. Tras la colaboración con artesanas mexicanas en su colección Resort, en Madrid participaron referentes como Sybilla y Palomo, consolidando un diálogo entre tradición y modernidad.

Un espectáculo histórico para Madrid

El desfile de Carolina Herrera no solo mostró moda, sino que convirtió la Plaza Mayor en un icono efímero de estilo, cultura y espectáculo. Una puesta en escena que coloca a Madrid en el mapa de los grandes eventos internacionales y refuerza la apuesta de la firma por vincular su legado con escenarios únicos y llenos de historia.

Temas EspañaMadridCarolina Herrera
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sirat se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026
1

"Sirat" se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026
2

Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026

Más Noticias
Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

Cómo es la vida de Luis Miguel en Madrid: nueva casa, noches de ocio y vida en pareja junto a Paloma Cuevas

Cómo es la vida de Luis Miguel en Madrid: nueva casa, noches de ocio y vida en pareja junto a Paloma Cuevas

Aitana y Alejandro Sanz lideran la representación española en los Latin Grammy 2025

Aitana y Alejandro Sanz lideran la representación española en los Latin Grammy 2025

Una empresa alemana busca trabajadores españoles: sueldos de hasta 2.400 euros y gastos de viaje incluidos

Una empresa alemana busca trabajadores españoles: sueldos de hasta 2.400 euros y gastos de viaje incluidos

Rauw Alejandro no consigue vender la mansión modernista que compró en Cataluña durante su relación con Rosalía

Rauw Alejandro no consigue vender la mansión modernista que compró en Cataluña durante su relación con Rosalía

Así es Terrassa, la ciudad catalana que acoge la Academia de Operación Triunfo

Así es Terrassa, la ciudad catalana que acoge la Academia de "Operación Triunfo"

El nombre catalán de tres letras con un significado sorprendente y raíces diversas

El nombre catalán de tres letras con un significado sorprendente y raíces diversas

Sirat se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

"Sirat" se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

Comentarios