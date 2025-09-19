Carolina Herrera ilumina la Plaza Mayor de Madrid con su desfile de primavera 2026

La primavera madrileña explotó este jueves en la Plaza Mayor de Madrid con el esperado desfile de Carolina Herrera, en lo que ya se considera el evento de moda más importante celebrado en la ciudad. La firma, perteneciente al grupo Puig, desplegó un palenque rosa palo que jugaba con la luz del atardecer y las farolas históricas de la plaza, transformando el espacio en una gigantesca linterna de papel iluminada a vista de dron. Un espectáculo pensado al milímetro, fiel al estilo grandilocuente de la casa.
Una primera fila de estrellas
La cita atrajo a un desfile de celebridades: Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Najwa Nimri, Bibiana Fernández, Aitana Sánchez-Gijón, Isabel Preysler, acompañada de Manolo Falcó y Lorenzo Castillo, Hiba Abouk, Macarena Gómez, Martiño Rivas, Carmen Lomana, además de la supermodelo Vittoria Ceretti, nueva imagen del perfume La Bomba. También se dejaron ver influencers, creadores nocturnos como Edgar Kerri y Laura Vandall, y la cantante Jeanette, cuya icónica Porque te vas se convirtió en leitmotiv del desfile.
Mientras tanto, los vecinos de la Plaza Mayor miraban desde los balcones cerveza en mano, recuperando por un instante ese Madrid previo a la gentrificación que tanto inspira al mito de la capital.
Wes Gordon y el legado de Carolina Herrera
Con la Casa de la Panadería como backstage, el director creativo Wes Gordon presentó una colección que reafirma su habilidad para reinterpretar el legado de Carolina Herrera. La paleta cromática clásica de la firma –rojo intenso, fucsia, blanco y negro– se amplió hacia azafranes, malvas, dorados y beige, componiendo un auténtico ramo floral para la primavera 2026.
Entre las propuestas desfilaron vestidos largos y muy cortos, aberturas arriesgadas, volúmenes arquitectónicos, faldas lápiz, pantalones capri, volantes y estampados florales, como el que lució Esther Cañadas, gran icono del show. Tampoco faltaron los cuadros, los lunares y el lanzamiento del nuevo bolso Mimi, un cubo de cuero con cierre dorado que promete convertirse en objeto de deseo.
La inspiración madrileña estuvo muy presente: bordados vernáculos, capas de Seseña, transparencias con ballenas a la vista y detalles goyescos. Tras la colaboración con artesanas mexicanas en su colección Resort, en Madrid participaron referentes como Sybilla y Palomo, consolidando un diálogo entre tradición y modernidad.
Un espectáculo histórico para Madrid
El desfile de Carolina Herrera no solo mostró moda, sino que convirtió la Plaza Mayor en un icono efímero de estilo, cultura y espectáculo. Una puesta en escena que coloca a Madrid en el mapa de los grandes eventos internacionales y refuerza la apuesta de la firma por vincular su legado con escenarios únicos y llenos de historia.