Laura Escanes recibe un misterioso ramo de flores sin remitente

La exhaustiva investigación de la influencer

Laura Escanes recibe un misterioso ramo de flores sin remitente
Hace 1 Hs

La influencer española Laura Escanes ha sorprendido a sus seguidores al contar en redes sociales una divertida anécdota: la llegada inesperada de un ramo de flores sin firma ni remitente.

Un ramo anónimo en la puerta de Laura Escanes

Todo comenzó cuando una amiga le avisó: “Tía, ha recibido unas flores y pone ‘feliz cumpleaños’. Creo que se han equivocado”.

En una primera reacción, Laura pensó que las flores podían venir de su pareja, Joan, pero pronto descubrió que la dedicatoria no incluía ningún nombre ni remitente. “Yo feliz abriéndolas pensando que eran de Joan”, confesó en su story de Instagram.

La investigación en redes

Escanes compartió con humor la situación con sus seguidores:

“No hay firma, nombre, ni remitente”, explicó.

“Feliz cumpleaños a todas las personas que cumplan hoy y estén esperando unas flores. Tal vez las tenga yo, perdón”, añadió con ironía.

La historia generó muchas reacciones, y un usuario incluso le sugirió que quizá sí eran para ella, pero que se habían equivocado con la tarjeta.

Final feliz: todo aclarado

Más tarde, la creadora de contenido confirmó que el enigma estaba resuelto: “Algo así ha pasado, ya está todo solucionado”. El ramo finalmente sí iba dirigido a Laura Escanes, aunque la influencer no reveló quién fue la persona que se lo envió.

Un detalle que se volvió viral

El episodio ha provocado numerosos comentarios en redes, demostrando una vez más la cercanía de la influencer con sus seguidores y cómo comparte con ellos tanto sus grandes proyectos profesionales como estas pequeñas anécdotas de su vida cotidiana.

