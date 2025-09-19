"Sirat" se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

Una trama áspera y magnética

La película sigue a un padre (Sergi López) y a su hijo (Bruno Núñez Arjona) en su viaje por Marruecos en busca de Mar, la hija y hermana desaparecida en una rave. La búsqueda los conduce a una comunidad de raveros y a una última fiesta en pleno desierto, donde esperan hallarla. Música electrónica, imágenes hipnóticas y un relato brutal sin concesiones definen esta tercera obra del cineasta gallego.