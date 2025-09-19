Secciones
"Sirat" se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026

La tercera película de Oliver Laxe, respaldada por El Deseo y Movistar, llega al streaming tras arrasar en cines con más de 400.000 espectadores.

Sirat se estrena en plataformas: dónde ver online la candidata española a los Oscar 2026
Hace 12 Min

‘Sirat, trance en el desierto’, la última obra de Oliver Laxe, desembarca hoy en plataformas digitales apenas 48 horas después de ser elegida por la Academia de Cine como la aspirante española a mejor película internacional en los premios Oscar 2026. El filme, que causó sensación en Cannes, mezcla fascinación y desconcierto con una historia apocalíptica sobre un grupo de parias que encadenan fiestas mientras el mundo se desmorona.

Tras 15 semanas en cartelera, la película acumuló 409.238 espectadores y 2,7 millones de euros de recaudación, cifras extraordinarias para un título de autor, aunque respaldado por Movistar y El Deseo (la productora de Pedro Almodóvar). El contraste es evidente: la anterior cinta de Laxe, Lo que arde (2019), reunió a poco más de 71.000 espectadores pese a lograr 4 nominaciones a los Goya.

En un panorama donde sólo dos producciones nacionales triunfaron en 2024 (Padre no hay más que uno 4 y La infiltrada), los números de Sirat la colocan entre las películas españolas más exitosas de 2025. Actualmente ocupa el quinto puesto del ranking anual, por detrás de:

- Padre no hay más que uno 5 (2.027.439 espectadores)

- Wolfgang (Extraordinario) (597.433)

- El casoplón (484.522)

- Un funeral de locos (437.336)

- Sirat, trance en el desierto (409.238)

Una trama áspera y magnética

La película sigue a un padre (Sergi López) y a su hijo (Bruno Núñez Arjona) en su viaje por Marruecos en busca de Mar, la hija y hermana desaparecida en una rave. La búsqueda los conduce a una comunidad de raveros y a una última fiesta en pleno desierto, donde esperan hallarla. Música electrónica, imágenes hipnóticas y un relato brutal sin concesiones definen esta tercera obra del cineasta gallego.

Dónde ver ‘Sirat’ online

La película ya está disponible en Movistar Plus+, que además ofrece el tráiler oficial y material extra para sus suscriptores. Su llegada al streaming amplía el recorrido de un filme que, más allá de su éxito en salas, inicia ahora la carrera internacional con el gran reto de hacerse un hueco en los Oscar 2026 frente a potentes candidatas de Corea, Alemania, Brasil y Noruega.

Con un pie en la industria global y otro en la radicalidad estética de Laxe, Sirat promete seguir dando de qué hablar.

