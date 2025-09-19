Kiko Rivera mostró cómo va quedando la casa que se compró tras su separación con Irene Rosales

Kiko Rivera ha estrenado nueva etapa personal y profesional tras su separación de Irene Rosales. El DJ, que se ha mudado recientemente a una vivienda en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha mostrado por primera vez una de las estancias de su nuevo hogar a través de un directo en Twitch, plataforma en la que ahora centra gran parte de su carrera como streamer.
Una nueva casa tras su separación de Irene Rosales
Después de once años de relación y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación. Desde entonces, el hijo de Isabel Pantoja decidió abandonar la vivienda familiar y adquirir una nueva propiedad a solo siete kilómetros de la anterior.
Según la revista Pronto, el inmueble habría tenido un coste cercano al medio millón de euros, inversión que el DJ asegura responde a su deseo de que sus hijos “tengan todas las comodidades y sientan la casa como su nuevo hogar”.
El set-up de Kiko Rivera como streamer
Durante su retransmisión en Twitch, Kiko enseñó el espacio que servirá como su set-up de trabajo, es decir, la habitación en la que grabará vídeos y hará directos para sus seguidores.
“He buscado una casa que me sirva también para crear contenido de calidad con vosotros. Como he tenido que cambiar mi vida y empezar una nueva etapa, he decidido convertirme en streamer de verdad”, explicó Rivera.
Así es la estancia que ha mostrado Kiko Rivera
La sala elegida es un salón-cocina diáfano, característico de las viviendas modernas:
Sofá con chaise longue y cojines.
Mesa baja de madera oscura.
Puf redondo en tono blanco roto.
Cocina integrada en color negro mate, con nevera blanca que rompe la paleta oscura.
“Faltan por terminar unas cosas… creo que en una o dos semanas estará perfecta. Haré un housetour y os mostraré el resto de la casa en próximos directos”, adelantó Kiko a sus seguidores.
Un nuevo comienzo
Más allá de la decoración, el DJ dejó claro que su prioridad es crear un espacio familiar y funcional:
“He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten, que tenga todo lo necesario para ellos y que también la sientan como su hogar”.
Con su nueva vivienda y su incursión en el mundo del streaming, Kiko Rivera abre una etapa marcada por el cambio personal y profesional, donde combina su faceta como artista con la creación de contenido digital.