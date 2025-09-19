Kiko Rivera mostró cómo va quedando la casa que se compró tras su separación con Irene Rosales

Kiko Rivera ha estrenado nueva etapa personal y profesional tras su separación de Irene Rosales. El DJ, que se ha mudado recientemente a una vivienda en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha mostrado por primera vez una de las estancias de su nuevo hogar a través de un directo en Twitch, plataforma en la que ahora centra gran parte de su carrera como streamer.