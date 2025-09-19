Secciones
Mundo

Kiko Rivera mostró cómo va quedando la casa que se compró tras su separación con Irene Rosales

“Conforme termine de decorar, veréis lo que queda”, prometió.

Kiko Rivera mostró cómo va quedando la casa que se compró tras su separación con Irene Rosales
Hace 1 Hs

Kiko Rivera ha estrenado nueva etapa personal y profesional tras su separación de Irene Rosales. El DJ, que se ha mudado recientemente a una vivienda en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha mostrado por primera vez una de las estancias de su nuevo hogar a través de un directo en Twitch, plataforma en la que ahora centra gran parte de su carrera como streamer.

Una nueva casa tras su separación de Irene Rosales

Después de once años de relación y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación. Desde entonces, el hijo de Isabel Pantoja decidió abandonar la vivienda familiar y adquirir una nueva propiedad a solo siete kilómetros de la anterior.

Según la revista Pronto, el inmueble habría tenido un coste cercano al medio millón de euros, inversión que el DJ asegura responde a su deseo de que sus hijos “tengan todas las comodidades y sientan la casa como su nuevo hogar”.

El set-up de Kiko Rivera como streamer

Durante su retransmisión en Twitch, Kiko enseñó el espacio que servirá como su set-up de trabajo, es decir, la habitación en la que grabará vídeos y hará directos para sus seguidores.

“He buscado una casa que me sirva también para crear contenido de calidad con vosotros. Como he tenido que cambiar mi vida y empezar una nueva etapa, he decidido convertirme en streamer de verdad”, explicó Rivera.

Así es la estancia que ha mostrado Kiko Rivera

La sala elegida es un salón-cocina diáfano, característico de las viviendas modernas:

Sofá con chaise longue y cojines.

Mesa baja de madera oscura.

Puf redondo en tono blanco roto.

Cocina integrada en color negro mate, con nevera blanca que rompe la paleta oscura.

“Faltan por terminar unas cosas… creo que en una o dos semanas estará perfecta. Haré un housetour y os mostraré el resto de la casa en próximos directos”, adelantó Kiko a sus seguidores.

Un nuevo comienzo

Más allá de la decoración, el DJ dejó claro que su prioridad es crear un espacio familiar y funcional:

“He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten, que tenga todo lo necesario para ellos y que también la sientan como su hogar”.

Con su nueva vivienda y su incursión en el mundo del streaming, Kiko Rivera abre una etapa marcada por el cambio personal y profesional, donde combina su faceta como artista con la creación de contenido digital.

Temas EspañaKiko RiveraIrene Rosales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Kiko Rivera se compró un nuevo chalet por 500.000 euros en Sevilla: así se supera un divorcio

Kiko Rivera se compró un nuevo chalet por 500.000 euros en Sevilla: así se supera un divorcio

Kiko Rivera está desesperado por volver con Irene Rosales

Kiko Rivera está desesperado por volver con Irene Rosales

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
2

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
4

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo
6

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Tucumán ya igualó la cifra de fallecidos de 2024 y se refuerza el debate por la ciclovía a El Cadillal

Tucumán ya igualó la cifra de fallecidos de 2024 y se refuerza el debate por la ciclovía a El Cadillal

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Comentarios