España: qué multas te pueden poner por sacar dinero de forma indebida de las cuentas heredadas de un fallecido

No se puede disponer de ese dinero de forma inmediata ni sin trámites previos.

España: qué multas te pueden poner por sacar dinero de forma indebida de las cuentas heredadas de un fallecido
Hace 2 Hs

Cuando una persona fallece, sus herederos legales reciben todo su patrimonio, incluido el dinero que tenía en sus cuentas bancarias. Sin embargo, no se puede disponer de ese dinero de forma inmediata ni sin trámites previos. Hacerlo puede suponer, en España, sanciones económicas muy elevadas e incluso penas de cárcel por apropiación indebida.

Cómo acceder legalmente al dinero de un fallecido

Antes de poder retirar el dinero de las cuentas bancarias del difunto, los herederos deben realizar varios trámites legales:

Identificar las cuentas: se puede solicitar información a la Agencia Tributaria (AEAT) acreditando la condición de heredero.

Aportar documentación al banco, entre ella:

Certificado literal de defunción.

Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.

Copia autorizada del último testamento o declaración judicial de herederos.

Obtener un certificado bancario con el saldo de las cuentas a la fecha del fallecimiento.

Liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, trámite obligatorio para acceder al dinero.

Presentar en el banco la aceptación y partición de la herencia, junto al justificante del pago del impuesto.

En cuentas con varios titulares que no sean herederos, será necesario un escrito firmado por los cotitulares para liberar los fondos.

Multas por retirar dinero sin seguir el procedimiento

Si se retira dinero de forma indebida de una cuenta heredada, existen dos tipos de sanciones:

Sanciones tributarias:

Recargos del 1% más otro 1% adicional por cada mes de retraso en el pago del impuesto de sucesiones.

Recargo del 15% si ha pasado más de un año.

Multas que pueden ir del 50% al 150% de la cantidad no declarada, según la Ley General Tributaria.

Delito de apropiación indebida (artículo 253 del Código Penal):

Prisión de 6 meses a 3 años, ampliable a 6 años si hay agravantes (fraude, ocultación, etc.).

Devolución íntegra del dinero extraído de forma indebida.

Multas económicas adicionales por el perjuicio causado.


