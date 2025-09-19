¿Buscas trabajo en España? Aeropuertos necesitan 500 nuevos empleados

El portal de empleo InfoJobs ha publicado 500 vacantes en aeropuertos españoles como El Prat (Barcelona) o Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con sueldos que pueden superar los 2.000 euros mensuales. Los puestos van desde agentes de rampa y administrativos hasta promotores, dependientes y personal de limpieza, algunos de ellos con contrato indefinido desde el primer día.
Qué tipo de empleos se ofrecen en los aeropuertos
Entre las 500 vacantes disponibles en InfoJobs destacan:
Agentes de rampa en Palma de Mallorca (salario estimado 25.000 €/año).
Rental car agent en Málaga, con contrato de 24 horas.
Técnico de mantenimiento electromecánico en Girona, jornada completa.
Promotor de tabaco en Tenerife Sur (18.000 €/año).
Store manager en el aeropuerto de Zaragoza (19.000 €/año).
Administrativo en Madrid para el sector aeronáutico.
Agente de ancillaries en Barcelona.
Dependientes y mozos de almacén en distintas ciudades.
Profesionales de seguridad en Zaragoza.
Ayudantes de cocina en Tenerife Sur (20.000 €/año).
Vendedores de perfumería en Madrid (1.800 €/mes).
Requisitos y condiciones laborales
Las ofertas, en su mayoría, no requieren estudios superiores. Bastará con tener la ESO terminada y, en muchos casos, ni siquiera es necesaria experiencia previa, aunque siempre se valora positivamente.
Sueldo: entre 1.200 y más de 2.000 euros, según el puesto.
Contratos: 202 de las vacantes ofrecen contrato indefinido desde el inicio.
Turnos: gran parte de los empleos son en horario fijo de mañana, aunque también existen opciones de tarde, noche y turnos rotativos con pluses.
Una oportunidad laboral para jóvenes y mayores de 45 años
El fin de la temporada de verano no ha frenado la demanda de personal en los aeropuertos españoles. Estas vacantes están abiertas tanto a jóvenes que buscan su primer empleo como a mayores de 45 años con o sin experiencia.
Además, se trata de un sector en crecimiento, con opciones de estabilidad y contrato fijo sin necesidad de oposiciones, a diferencia de otras ofertas en Renfe o el SEPE.
Cómo enviar el currículum para trabajar en aeropuertos
Para postularse a estas vacantes hay que:
Entrar en la web de InfoJobs.
Usar la barra de búsqueda con la palabra “aeropuertos”.
Seleccionar la oferta que encaje con el perfil y pulsar “Inscribirme en esta oferta”.
Estar registrado en la plataforma (el registro es gratuito y rápido).
Una vez completado el proceso, la empresa se pondrá en contacto con los candidatos seleccionados para la entrevista.