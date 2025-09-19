¿Buscas trabajo en España? Aeropuertos necesitan 500 nuevos empleados

El portal de empleo InfoJobs ha publicado 500 vacantes en aeropuertos españoles como El Prat (Barcelona) o Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con sueldos que pueden superar los 2.000 euros mensuales. Los puestos van desde agentes de rampa y administrativos hasta promotores, dependientes y personal de limpieza, algunos de ellos con contrato indefinido desde el primer día.