Trabajo con vivienda incluida a solo 20 minutos de Barcelona: contrato indefinido y sueldo de hasta 2.000 €

El municipio de Masnou, a solo 18 kilómetros de Barcelona, se ha convertido en noticia tras la publicación de una oferta laboral poco común: un empleo fijo con contrato indefinido y alojamiento gratis en una casa independiente situada en plena naturaleza.
La oferta, publicada en Infojobs por la empresa de Recursos Humanos Procura Management Services, está pensada para quienes deseen dar un giro a su vida profesional y trabajar en un entorno tranquilo, rodeado de campo y bosque mediterráneo.
Qué ofrece el empleo en Masnou
Contrato indefinido y jornada completa.
Alojamiento gratuito en una vivienda independiente de la finca, totalmente equipada.
Sueldo estimado entre 1.700 y 2.000 euros mensuales, según datos de Glassdoor para puestos similares.
Trabajo en una finca de 80 hectáreas con jardines, piscina, zonas comunes y bosque.
Requisitos para conseguir el trabajo con casa gratis
Los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos mínimos:
Experiencia de al menos 3 años en mantenimiento de fincas, masías o casas rurales.
Formación de Ciclo Formativo de Grado Superior en la rama agraria.
Carné de conducir.
Perfil responsable, discreto, autónomo y resolutivo.
Además, se valorarán conocimientos en jardinería y agricultura.
Funciones del nuevo trabajador
Según la descripción de la oferta, el nuevo empleado será el encargado de:
Mantener y cuidar la finca de 80 hectáreas.
Supervisar al equipo interno (hasta 5 personas a cargo).
Velar por la seguridad y el buen estado de las instalaciones.
Realizar reparaciones y mantenimiento en la vivienda principal.
Prevenir incendios y cuidar el bosque mediterráneo.
Coordinar mejoras y organizar prioridades.
Colaborar en labores agrícolas cuando se requiera.
Cómo apuntarse a la oferta de empleo en Infojobs
El proceso para inscribirse es sencillo:
Acceder a Infojobs.
Escribir en el buscador la palabra “guardés”.
Seleccionar la vacante publicada por Procura Management Services.
Registrarse (si no se tiene cuenta) y pulsar “Inscribirme en esta oferta”.
A partir de ahí, la empresa se pondrá en contacto con los candidatos que cumplan con el perfil requerido.
Una oportunidad laboral única cerca de Barcelona
Este tipo de empleos con alojamiento incluido cada vez ganan más interés, especialmente en zonas rurales o de la llamada España vaciada, donde el acceso a la vivienda es más sencillo. En este caso, la cercanía a Barcelona convierte la oferta en una opción atractiva tanto para personas desempleadas como para quienes buscan un cambio de vida en plena naturaleza.